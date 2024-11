Gráfico del día - US500 (31.10.2024)

Los buenos resultados de Alphabet, Microsoft y Meta Platforms no han logrado mejorar el ánimo en el mercado de valores estadounidense, que comienza a verse presionado por el fortalecimiento del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Las acciones de Microsoft y Meta están perdiendo en la preapertura casi un 4% respectivamente, mientras que ayer la reacción del mercado a sus informes de ganancias fue mucho más optimista, con MSFT ganando casi un 3% después del cierre. Hoy, Apple (AAPL.US) y Amazon (AMZN.US) presentarán informes trimestrales después del cierre de la sesión estadounidense, lo que, combinado con la publicación de la inflación y las solicitudes de PCE a las 09:30 PM GMT-3, significa que podemos esperar una mayor volatilidad en el mercado de valores nuevamente. Hasta ahora, la temporada de ganancias ha sido bastante decepcionante (a pesar de los informes de ganancias muy sólidos de BigTech) con algunas empresas que están decepcionando las expectativas, y las acciones de algunas empresas (incluida Meta Platforms ayer) están perdiendo, a pesar de que las empresas informaron resultados muy buenos, ya que los comentarios sobre los pronósticos no justifican las altas valoraciones y las expectativas "no oficiales" infladas de Wall Street.

Según FactSet, el crecimiento de las ganancias de las empresas del S&P 500 (a fines de la semana pasada) fue de una tasa anual del 3,6%, mientras que el índice ha aumentado más del 36% durante el año pasado. A fines de la semana pasada, para el cuarto trimestre de 2024, un total de 20 empresas emitieron pronósticos rebajados, mientras que 11 empresas emitieron pronósticos positivos.

Un total de 5 sectores del S&P 500 están informando ganancias más bajas (ganancias por acción más débiles / pronósticos de ganancias reducidos). Los márgenes netos promedio son del 12% frente al 12,2% del segundo trimestre de 2024 y el 12,2% del segundo trimestre de 2023; aún por encima del promedio de 10 años del 11,5%. Un total de 3 segmentos de empresas del S&P 500 informan márgenes netos más altos interanualmente (el crecimiento más fuerte en el sector de tecnología de la información, donde el margen es del 24,7% frente al 23,9% del año anterior) frente a 7 sectores que informan de un impulso decreciente (el sector energético es el más débil) Como resultado, con una mayor volatilidad en torno a las elecciones estadounidenses y una incertidumbre más amplia en torno a la tendencia continua de los rendimientos, una corrección a corto plazo todavía parece un escenario poco probable, mientras que el US500 se negocia cerca de máximos históricos. Las valoraciones siguen siendo históricamente altas, pero no excesivamente altas en comparación con los promedios de varios años. Además de Apple y Amazon, Intel publicará sus resultados después de la sesión, y Uber y Mastercard lo harán antes de la apertura de EE. UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil US500 (H1) El RSI en el intervalo horario indica menos de 20, lo que indica un nivel de sobreventa extremo. En un escenario alcista, una corrección completa de 1:1 podría empujar al índice de nuevo a la zona de 5900 puntos. Si el índice cae con un volumen alto, por debajo de 5800 puntos, podemos esperar una prueba de mínimos locales en 5700 puntos. La relación precio-beneficio a futuro para el índice S&P 500 es actualmente de 21 frente a 19,6 para el promedio de 5 años y 18,1 para el promedio de 10 años. Fuente: xStation5

