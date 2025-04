Gráfico del día: USDCHF (07.04.2025)

El franco suizo (USDCHF: -1,5%) lidera hoy entre las monedas del G10, ya que los inversionistas están vendiendo dólares estadounidenses ante el aumento de preocupaciones sobre una posible recesión económica en EE.UU. Ni siquiera la postura agresiva de Jerome Powell brinda apoyo al dólar. A pesar de la presión directa por parte de Trump, Powell enfatizó que la Reserva Federal puede seguir esperando antes de recortar las tasas de interés, incluso frente al impacto negativo esperado de la guerra comercial sobre la inflación y el crecimiento económico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Durante la última semana, el dólar se ha debilitado cerca de un 4% frente al franco. Fuente: xStation5 La escala impactante de los aranceles de represalia, la incertidumbre persistente y el creciente temor a una recesión global refuerzan el estatus del franco suizo como moneda refugio, lo que la hace especialmente atractiva para los inversionistas del mercado forex. Por otro lado, la rápida apreciación del franco representa un problema distinto para el Banco Nacional Suizo (SNB), que se está quedando sin herramientas convencionales para evitar que la moneda se fortalezca en exceso. Las tasas de interés en Suiza ya son las más bajas del G10 (0,25%), y se espera un recorte a 0% en junio, lo que podría marcar el inicio de un regreso del SNB a una intervención más activa en el mercado cambiario. Tras negociaciones, los aranceles de represalia sobre Suiza podrían reducirse del 31% al 17% (Bloomberg), pero se estima que una caída del 60% en la demanda de productos suizos en EE.UU. equivaldría a una pérdida del 2% del PIB para Suiza. La economía también es particularmente vulnerable a posibles aranceles en el sector farmacéutico, con compañías líderes como Roche y Novartis en la mira. La apreciación del franco ocurre a pesar de las condiciones actuales en el mercado de bonos, incluyendo la presión sobre el SNB para seguir recortando tasas y la postura agresiva de la Fed. Fuente: XTB Research



