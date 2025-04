Grafico del día: USDCNH (14.04.2025)

La escalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos ha llevado al Banco Popular de China (PBOC) a adoptar una medida sin precedentes, elevando la tasa de referencia del USD/CNH por encima de 7.20. Los inversores habían considerado este nivel como un umbral simbólico para la estabilidad de la moneda china. Sin embargo, los planes más recientes para seguir apoyando las exportaciones y la liquidez en el mercado bursátil han desplazado las expectativas, situando la tasa oficial por encima de 7.30. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil USD/CNH volvió a un rango de consolidación a pesar de los anuncios continuos sobre una posible flexibilización de la política monetaria en China.

Fuente: xStation5 Trump y las luchas internas de China La ronda más reciente del “ping-pong arancelario” fue, para China, una prueba de honor. En tan solo una semana, todo el flujo comercial con Estados Unidos fue sometido a aranceles que superaron el 100 %, y Pekín no cedió ante las medidas de Trump, a pesar de que, en el corto plazo, tiene probablemente más que perder. Los datos recientes confirman una deflación persistente, lo que pone de relieve el problema central de la economía china en los últimos años: una débil demanda interna. Las exportaciones han sido un salvavidas para una producción que necesita compradores. Sin embargo, la productividad de los fabricantes chinos podría derivar pronto en una mayor presión deflacionaria, dado que el exceso de oferta queda bloqueado por los aranceles en los puertos chinos. La retirada de aranceles por parte de Trump sobre productos electrónicos de consumo ayudó a restaurar cierto optimismo en los mercados, pero hace poco para aliviar la presión sobre el gobierno, que debe estimular la demanda interna mediante medidas fiscales. Un nuevo rumbo para la política monetaria china Al elevar la tasa de referencia del USD/CNH, el Banco Popular de China (PBOC) está, en cierto modo, retrocediendo en sus recientes esfuerzos por estabilizar el yuan. Un yuan más débil y exportaciones más competitivas podrían costarle a China una salida de capitales, por parte de inversores que pierdan confianza en los activos chinos. No obstante, según el exasesor del PBOC, Yu Yongding, la presión bajista sobre el yuan no descarta necesariamente planes para mantener la moneda bajo control. En un escenario de salidas de capital excesivas, el PBOC está dispuesto a inyectar liquidez para evitar una venta masiva de activos chinos (a través de compras de bonos, préstamos preferenciales para recompras de acciones y nuevos recortes de tasas), en línea con lo ocurrido a mediados de 2024. El yuan registró una fuerte caída tras la decisión del Banco Popular de China (PBOC) de elevar la tasa de referencia del USD/CNH por encima del nivel psicológico de 7.20 (línea roja).

Fuente: XTB Research

