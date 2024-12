Gráfico del día - USDIDX (02.12.2024)

El índice del dólar USDIDX se recupera de una zona de soporte clave. El repunte se ve respaldado por las amenazas del futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 100% a los países miembros del BRICS. El dólar estadounidense está subiendo un 0,54% hoy, alcanzando los 106,3800 puntos. Un dólar fuerte está impulsando un aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses, una ligera disminución en los futuros del índice bursátil y una liquidación en el mercado de criptomonedas. El aumento del valor del dólar probablemente esté influenciado por los comentarios de Donald Trump sobre la idea de introducir una nueva moneda en el marco de colaboración del BRICS. El BRICS actualmente incluye a China, Rusia, Brasil, India, Sudáfrica, Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. Trump declaró que si estos países continúan su trabajo para introducir una moneda común y alejarse del dólar, deben enfrentar el riesgo de aranceles del 100%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El principal impulsor de los recientes beneficios del dólar ha sido la valoración que el mercado hace de las políticas proteccionistas previstas por Donald Trump. Por lo tanto, no sorprende que el dólar esté subiendo nuevamente en respuesta a nuevos informes sobre posibles aranceles. Esta semana, también veremos datos del mercado laboral de los EE. UU., que podrían tener un impacto significativo en el USD. Estos serán los informes finales del mercado laboral antes de la decisión de la Fed a mediados de diciembre. Actualmente, el mercado está valorando una probabilidad del 67,1 % de otro recorte de tasas de 25 puntos básicos. Fuente: xStation 5

