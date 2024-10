Gráfico del día: USDIDX (16.09.2024)

El dólar vuelve a caer y hoy es la divisa más débil entre las monedas del G10. En el momento de redactar este artículo, el índice del dólar USDIDX ha bajado un 0,44% hasta los 100,3300 puntos. En la última hora, las caídas incluso se han acelerado, ya que más temprano en el día el USDIDX bajó entre un 0,20 y un 0,25%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En algunos pares de divisas, el dólar está cayendo hasta un 0,6%. El EUR-USD está subiendo un 0,36% hasta los 1,11150, mientras que el USD-JPY rompe el nivel clave de 140,0000, bajando un 0,60% hasta los 139,8700. La venta masiva del dólar está, por supuesto, impulsada por la próxima reunión de la Fed, donde se espera que las tasas de interés estadounidenses se reduzcan por primera vez en este ciclo. La especulación se centra en la magnitud del recorte, que oscila entre 25 y 50 puntos básicos. El debilitamiento del dólar también está apoyando los precios de otros activos, como el oro y las acciones. La ausencia de expectativas de recesión en los próximos meses beneficia principalmente a las empresas de pequeña capitalización. El índice Russell 2000, incluso antes de la apertura de la sesión al contado en EE. UU., está subiendo un 0,50%, el mayor avance entre los índices estadounidenses. USDIDX (D1) El USDIDX está probando una vez más el límite inferior del canal de consolidación de más de dos años en torno a los 100,5000 puntos. El punto crítico es el nivel de 99,5000. Si la presión de venta persiste y rompe esta zona, podemos esperar niveles mucho más bajos, vistos por última vez en 2021. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "