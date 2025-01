Gráfico del día: USDJPY (07.01.2025)

El yen japonés no tuvo un buen comienzo en la sesión de martes en los mercados de divisas. La moneda japonesa rompió temporalmente la zona de 158,26, niveles que no se habían visto desde julio de 2024. El impulso del dólar estadounidense fue desencadenado por los anuncios de ayer de Donald Trump, quien descartó declaraciones previas sobre una suavización de los aranceles planificados para países individuales. Donald Trump mantiene su postura proteccionista hacia la economía, lo que indirecta y directamente respalda la moneda de reserva mundial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, los primeros movimientos en el par se revirtieron rápidamente después de que el Ministro de Finanzas, Katsunobu Kato, reiteró sus preocupaciones sobre las ventas especulativas del yen cuando la moneda alcanzó los 158,40 yenes por dólar. Este nivel está cerca del umbral de 160 yenes que desencadenó una intervención hace seis meses. Los mercados financieros están cada vez más convencidos de que el Banco de Japón (BoJ) acelerará el ritmo de las subidas de tasas de interés. Actualmente, el mercado espera que el BoJ aumente las tasas en un total de 50 puntos básicos para finales de año. Fuente: Bloomberg Financial LP Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "