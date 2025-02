Gráfico del día - USDJPY (07.02.2025)

El yen japonés se fortalece hasta 151,8 frente al dólar, marcando su cuarto beneficio semanal consecutivo, ya que los sólidos datos económicos y las señales agresivas del BOJ apuntan a expectativas de aumento de las tasas de combustible. El par de divisas tocó 150,96 en las primeras operaciones, su nivel más alto desde el 10 de diciembre, en medio de una notable apreciación semanal del 2%, la más sustancial desde noviembre. Señales de reactivación económica El gasto de los hogares en diciembre aumentó un 2,7% interanual, superando drásticamente el aumento esperado del 0,5% y marcando la primera expansión en cinco meses. Los sólidos datos de gasto, combinados con el aumento del 0,6% de los salarios reales en diciembre, se suman a la evidencia de que la recuperación económica de Japón está ganando fuerza, aunque los funcionarios siguen siendo cautelosos a la hora de declarar una reversión definitiva de la tendencia del consumo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trayectoria de la política monetaria Los mercados ahora están descontando una probabilidad del 80% de otra subida de tasas del BOJ en julio, con certeza en septiembre, tras las señales agresivas del miembro del directorio del BOJ Naoki Tamura, que sugiere que los tipos deberían alcanzar al menos el 1% en marzo de 2026. Esto representa un cambio significativo respecto del movimiento histórico de enero al 0,50%, la tasa más alta en 17 años. Advertencia del FMI El Fondo Monetario Internacional ha instado a estar atentos a los posibles efectos indirectos de la creciente volatilidad del mercado en las condiciones de liquidez de las instituciones financieras japonesas. De particular preocupación es el impacto de los aumentos de los tipos de interés en los costes del servicio de la deuda pública, que se prevé que se dupliquen en 2030, y los posibles aumentos de las quiebras corporativas. Perspectivas del estratega Si bien el impulso de fortalecimiento del yen es significativo, los analistas de Barclays sugieren un potencial limitado de grandes caídas sostenidas del USDJPY, citando las continuas salidas de capital japonesas y las tasas reales negativas como vientos en contra persistentes. Sin embargo, las próximas negociaciones salariales de primavera, que se espera que den como resultado otro aumento del 5%, podrían mantener la trayectoria agresiva del BOJ y respaldar una mayor apreciación del yen. USDJPY (intervalo D1) El USDJPY se negocia por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, que actuará como soporte y ha demostrado ser válido históricamente. Este nivel también coincide con la media móvil simple (SMA) de 200 días en 152. Para recuperar el impulso alcista, el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, alineado con la media móvil simple (SMA) de 100 días, será crucial. Una continuación de la tendencia bajista podría llevar a una nueva prueba del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, que anteriormente ha provocado reversiones. El RSI está en divergencia bajista y actualmente se está acercando a la zona de sobreventa, mientras que el MACD continúa ampliándose en la tendencia bajista.

