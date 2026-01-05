Gráfico del día: WTI – ¿Cómo impacta la intervención de EE. UU. en Venezuela al petróleo?

- La intervención de EE. UU. en Venezuela aumenta la volatilidad, pero no cambia la oferta a corto plazo. El impacto es más político que fundamental; cualquier aumento relevante de producción sería de largo plazo.
Los acontecimientos del fin de semana en Venezuela sacudieron el ciclo informativo global, aunque su efecto en los mercados financieros ha sido limitado hasta ahora. Al momento de escribir (07:19 AM (GMT-3)), el petróleo, los metales preciosos y el dólar estadounidense muestran avances modestos.
Hechos clave:
Maduro fue detenido en una operación militar liderada por EE. UU.
Trump afirmó que EE. UU. tiene “acceso total” a los recursos de Venezuela y busca el retorno de petroleras estadounidenses.
Daños menores en el puerto de La Guaira; la producción de PDVSA se mantiene intacta.
El WTI cayó inicialmente ~0,73% hasta USD 56,30/barril, luego rebotó y cotiza cerca de USD 57,45.
El mercado intenta descontar la probabilidad de entrada de capital extranjero y la reconstrucción gradual del sector petrolero venezolano por parte de EE. UU. Aunque Venezuela hoy aporta ~1% de la producción global, concentra ~17% de las reservas mundiales. Informes sobre iniciativas de capital —incluido un fondo de USD 2.000 millones liderado por el ex-Chevron Ali Moshiri— reforzaron expectativas de aumento paulatino de producción en un horizonte largo. En paralelo, Chevron (+7,7%) y Exxon Mobil (+4,45%) subieron ante la especulación de su participación en la reconstrucción.
Sin embargo, desde una perspectiva realista, restablecer la producción requeriría años de inversión costosa en pozos, refinerías e infraestructura de transporte, y algunas estimaciones sugieren que cualquier aumento significativo en la oferta podría no materializarse antes de 2030 o incluso más adelante.
Lectura realista:
Dado este horizonte de largo plazo, los mercados han evaluado que el impacto en la oferta a corto plazo es limitado. Comentarios del sector indican que la reconstrucción del sector petrolero de Venezuela es un “proyecto de muy largo plazo” que podría enfrentar contratiempos antes de ofrecer resultados, lo que ha contribuido a disipar temores de un exceso inmediato de oferta. Al mismo tiempo, la OPEP+ decidió durante el fin de semana mantener sin cambios su nivel de producción, lo que refuerza la estabilidad del panorama de oferta para el primer trimestre de 2026.
En resumen, los acontecimientos del fin de semana están teniendo por ahora un impacto más político que fundamental en los mercados. La principal reacción observable ha sido un aumento en la volatilidad del petróleo, un fortalecimiento moderado del dólar estadounidense y alzas en los metales preciosos, nuevamente respaldadas por la creciente incertidumbre geopolítica.
