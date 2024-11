Grifols cae un 3% ante la desconfianza del mercado 📉

La farmac茅utica espa帽ola Grifols (GRF.ES) se anot贸 un 2023 en bolsa magn铆fico, con una subida del 43%. Sin embargo, este 2024 no ha empezado con buen pie, y con la ca铆da de hoy del 3% se acerca a una ca铆da de doble d铆gito en apenas una semana, a pesar de algunas buenas noticias que podr铆an mejorar el negocio. La realidad es que la compa帽铆a viene de unos a帽os convulsos, con cambios en la directiva y con un endeudamiento muy elevado de 6,7 veces deuda neta/ebitda. Todo ello ha llevado a que la acci贸n se deje un 42% en los 煤ltimos 5 a帽os a pesar de un muy buen 2023 burs谩til. Por eso, noticias como la reciente venta de su filial en China, que puedes leer pinchando aqu铆, suponen un impulso alcista muy fuerte, puesto que toda fuente de generaci贸n de caja es buena para una compa帽铆a ahogada en deuda. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Sin embargo, parece que el compromiso de la directiva e incluso la mejora de recomendaci贸n de algunas casas de an谩lisis no est谩 frenando el pesimismo de los inversores en este 2024, puesto que las acciones acumulan ya una ca铆da del 8% en apenas una semana de negociaci贸n. A煤n es pronto para sentenciar a la compa帽铆a, puesto que la volatilidad est谩 a la orden del d铆a y una bajada de los tipos de inter茅s podr铆a beneficiar a empresas como Grifols.聽 聽 Fuente: xStation5

