¡Grifols sube tras reorganizar su cúpula directiva!

Además de las acusaciones contables que lanzaba Gotham, uno de los puntos débiles desde el punto de vista inversor en Grifols (GRF.ES) era su gobierno corporativo. No tanto porque la directiva sea buena o mala, sino porque presuntamente la familia fundadora podía haberse visto beneficiada de las transacciones entre la propia Grifols y Scranton, ambas con mucho poder bajo la familia. Ahora, parece que están decididos a cambiar las tornas. Grifols ha confirmado que los principales miembros de la familia fundadora, como eran Raimon Grifols y Víctor Grifols Deu, se apartarán de sus funciones ejecutivas. En concreto, el primero era director corporativo y el segundo director de operaciones, pero ahora solo mantendrán el puesto de consejero dominical. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, la empresa apunta a que no es una decisión tomada exclusivamente por las acusaciones de Gotham, sino que es parte de una estrategia a largo plazo que se inició en 2022. El objetivo es, según palabras textuales "separar progresivamente la propiedad de la gestión de la compañía". Además, también se sustituirá al CEO de la compañía, Thomas Glanzmann, que también se ha visto salpicado de algunas acusaciones. En su lugar, ocupará el puesto Nacho Abia, pero no será hasta el próximo 1 de abril. Las acciones de Grifols han rebotdo tras la caída provocada por el informe de Gotham, pero no han alcnzado su nivel previo. FuentE: xStation5

