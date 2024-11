¡GRIFOLS SUSPENDIDA DE COTIZACIÓN! ¿Fraude contable?

La farmacéutica española Grifols (GRF.ES) ha sido suspendida de cotización esta mañana, tras la publicación de un informe de Gotham City Research en el que afirma que la compañía ha realizado fraude contable, ocultando deuda a través de otras dos sociedades. Gotham City Research está convencida de que la compañía ha escondido deuda a través de la sociedad Scranton, que pertenece a la familia fundadora de la Grifols. Además, ambas compañías reportan en sus resultados las cuentas de BPC y Plasma y Haema, cuando la realidad es que Grifols no tiene acciones de las sociedades. Esto es de relevancia, puesto que representan en torno al 40% del beneficio de la compañía. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Con todo ello, estiman que de contabilizarse correctamente, el apalancamiento de la compañía pasaría de 6 veces deuda neta/ebitda, según reporta la compañía, a 10-13 veces. dejando la valoración de la compañía en 0€, afirman desde Gotham. Ayer las acciones de Grifols cayeron un 3%, y hoy a causa de la presión vendedora todo apunta a que abrirá al menos con una caída del 30%. Fuente: xStation5

