Hassett optimista sobre Canadá y México

La administración de Trump planea introducir aranceles recíprocos a partir del 2 de abril de 2025, después de completar un análisis sobre qué países imponen aranceles a los Estados Unidos. Además, las negociaciones con México y Canadá deben finalizarse para esa fecha. Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, destaca el progreso en las negociaciones, particularmente en seguridad fronteriza y la lucha contra el fentanilo. El estudio sobre la política aduanera se publicará el 1 de abril de 2025, lo que influirá en la forma final de los aranceles. Aranceles Recíprocos y el Tratamiento del IVA como un Arancel Los aranceles recíprocos buscan equilibrar el comercio imponiendo aranceles a los bienes de otros países en un nivel correspondiente a las tasas aplicadas a los productos estadounidenses; por lo tanto, se espera que los aranceles alcancen hasta un 25%. También ha habido un renovado debate sobre el IVA, que Trump quiere tratar como un tipo de arancel. El expresidente Trump argumenta que el IVA actúa como una barrera comercial porque los países con IVA (por ejemplo, países europeos) reembolsan el impuesto a las empresas exportadoras. Sin embargo, economistas y organizaciones internacionales como la OMC cuestionan este enfoque, argumentando que el IVA es un impuesto al consumo, no un arancel. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Posibles Impactos Económicos Los estudios indican que la política aduanera, incluida la modificación de las tasas de IVA en distintos países, podría provocar: Un alza en los precios del PCE de entre 1.7% y 2.1% a corto plazo , lo que resultaría en una caída del poder adquisitivo de los consumidores de $2,700 a $3,400 por hogar anualmente .

, lo que resultaría en una caída del poder adquisitivo de los consumidores de . Una caída en el crecimiento del PIB real de entre 0.6 y 1.0 puntos porcentuales en 2025 .

. Un aumento en los ingresos fiscales , aunque con una posible reducción debido a efectos dinámicos.

, aunque con una posible reducción debido a efectos dinámicos. Un impacto regresivo en los hogares, con las mayores caídas para los consumidores de menores ingresos. La incertidumbre comercial es uno de los factores que recientemente ha llevado al alza del precio del oro hasta los $3,000 por onza.

El oro superó los $3,000 el viernes pasado, pero cerró por debajo de este nivel clave. Hoy existe otra oportunidad de batir un récord. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "