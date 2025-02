Hoy presenta resultados Nvidia📊

Los futuros estadounidenses sugieren una leve mejora en el sentimiento de los inversores antes de la publicaci贸n de los resultados de Nvidia, a pocas horas del informe trimestral de la segunda empresa m谩s grande del mundo. El mercado de opciones est谩 descontando una volatilidad de alrededor del 10% tras el informe. Los inversores analizar谩n de cerca el informe en busca de se帽ales o comentarios sobre una posible desaceleraci贸n de las inversiones en infraestructura de IA, especialmente despu茅s del lanzamiento de DeepSeek de China y otros modelos de IA, que han tenido repercusiones en el sector tecnol贸gico. Adem谩s, los inversores prestar谩n mucha atenci贸n a los posibles problemas con la producci贸n y distribuci贸n de los chips de IA Blackwell de pr贸xima generaci贸n de Nvidia y a las declaraciones de la empresa sobre el mercado chino, que sigue afectado por las restricciones a las exportaciones de Estados Unidos. Singapur tambi茅n ha sido objeto de escrutinio, y se especula que podr铆a servir como centro de redistribuci贸n de los chips de Nvidia a China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Wall Street espera un crecimiento de los ingresos del 73% interanual (interanual) a 38.200 millones de d贸lares y un aumento del 64% en las ganancias por acci贸n (BPA) a 0,84 d贸lares. A menos que Nvidia presente sorpresas extremadamente negativas, el mercado puede interpretar los resultados de manera favorable, lo que reforzar谩 la expectativa de que las inversiones en infraestructura de IA seguir谩n expandi茅ndose.

