¿Qué esperar de los resultados de Nvidia?

Ha llegado el día clave en los mercados financieros. Esta noche al cierre de sesión en Estados Unidos presenta sus resultados trimestrales el rey de la IA, Nvidia (NVDA.US), en lo que podría significar un cambio de rumbo definitivo de los índices americanos o el punto de inflexión que permita su recuperación después de un comienzo de año que ha arrojado muchas dudas. El mercado, pendiente de los resultados de Nvidia Los mercados esperan que los resultados de Nvidia muestren una cifra de ingresos de 38.160 millones de dólares, pero el indicador clave será la publicación de sus márgenes brutos, que ha superado de manera consistente el 70%, lo que indica su gran poder de fijación de precios. Si los márgenes se mantienen o se expanden, reforzarán el papel de dominio de la IA de Nvidia. Sin embargo, cualquier contracción del margen indicaría que la competencia está avanzando. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La estimación de beneficio por acción es de 0,85 dólares. Históricamente, Nvidia ha superado las estimaciones de esta variable entre un 3% y un 5 %, y una cifra de $0,90 o más confirmará que la demanda sigue siendo potente. Dado que el negocio de centros de datos representa más del 75% de las ventas totales de la empresa, cualquier debilitamiento de la demanda en este segmento podría servir de excusa para los bajistas en la compañía. Además, un área que podría crecer más de lo esperado gracias a sus últimos lanzamientos es el de videojuegos. La alta volatilidad implícita sugiere que las acciones de Nvidia podrían oscilar un 9% en cualquier sentido del mercado después de los resultados. Pero no solo los resultados del último trimestre serán importantes. La previsión de beneficios del primer trimestre de 2025 es otro de los puntos clave. Si Nvidia emite una advertencia de una desaceleración del gasto en infraestructura de IA, puede haber consecuencias fuertes en el precio. Sin embargo, si Nvidia supera y eleva la previsión, el rally impulsado por la IA debería extenderse. ¿Cómo afecta la amenaza de DeepSeek a Nvidia? El anuncio de DeepSeek de lanzar su nuevo modelo de IA R-1 con un coste de apenas 5,6 millones de dólares provocó una gran sorpresa en el mundo de la IA, generando una caída de miles de millones de dólares la valoración de Nvidia. Los inversores comenzaron a especular sobre si el dominio de Nvidia en los chips de IA, especialmente las GPU H100 estaría en peligro. Incluso con la amenaza de que los modelos económicos de DeepSeek reducirán la demanda de chips de IA de Nvidia, las principales empresas tecnológicas de China realizaron grandes pedidos de la GPU H20 de Nvidia, un chip especialmente desarrollado para el país asiático debido a los controles de exportación de EEUU. La GPU Nvidia H20, diseñada para el mercado chino bajo las restricciones de exportación de EEUU, es una versión de la H100 pero con menor rendimiento. Los analistas estiman que la H20 ofrece entre el 60 y el 70% del rendimiento de inferencia y entrenamiento de IA de la H100, lo que la hace significativamente más débil, pero sigue siendo el chip de inteligencia artificial más potente disponible legalmente en China. A pesar de sus limitaciones, la demanda sigue siendo alta, con 1 millón de unidades enviadas en 2024, generando 12 mil millones de dólares en ingresos y consolidando el dominio de Nvidia en el sector de IA de China. Factores que pueden disparar las acciones de Nvidia Hay tres factores que podrían servir de apoyo en la cotización de las acciones de Nvidia. El gasto de capital en inteligencia artificial de las grandes tecnológicas se ha disparado un 70% interanual, con Amazon, Microsoft, Meta y Alphabet gastando más de 300 mil millones de dólares, y Nvidia es el ganador indiscutible de estas cantidades de inversión. El proyecto Stargate de 500 mil millones de dólares, en el que Nvidia podría captar más de 170.000 millones de dólares sólo en ventas de GPU, podría ser uno de los motivos que permita a la compañía mejorar su expectativa de 2025. Y por último, la respuesta del mercado a sus chips Blackwell ha sido extraordinaria, ya que toda la producción planificada está comprometida por completo para los próximos 12 meses antes de que comience la fabricación en serie.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.