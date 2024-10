Hoy se publica el IPC de Estados Unidos 🗽

Los inversores esperan el informe macroecon贸mico m谩s importante de la semana, el IPC de Estados Unidos. En el informe, los inversores querr谩n encontrar la confirmaci贸n de que, aunque los datos macroecon贸micos recientes han ca铆do por encima de las previsiones, el control de la m茅trica de la inflaci贸n va por buen camino y la Fed tiene raz贸n al decir que la trayectoria descendente continuar谩 hasta que se alcance el objetivo del 2%. Por otro lado, una subida sorpresiva por encima de las previsiones podr铆a preocupar a Wall Street y sugerir que la Fed realmente tendr谩 que "bajar" de su narrativa hasta hace poco ultra moderada. Una lectura en l铆nea con las previsiones o por debajo de ellas podr铆a debilitar al d贸lar y apoyar el impulso alcista en Wall Street, que cotiza cerca de m谩ximos hist贸ricos. El mercado tambi茅n espera un aumento muy modesto de las solicitudes de desempleo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los mercados de valores se vieron respaldados hoy por el est铆mulo en China, donde el Banco Popular de China anunci贸 la compra de bonos como otra forma de estimular la demanda, al tiempo que abri贸 l铆neas de swap para instituciones financieras y aseguradoras. Otro factor que favorece el crecimiento y que hoy afecta a los mercados burs谩tiles es el s贸lido desempe帽o del mayor fabricante de semiconductores del mundo, la taiwanesa TSMC (TSM.US). Gracias a los chips de inteligencia artificial, las ventas de septiembre aumentaron un 39% interanual y, en el conjunto del tercer trimestre, un 13% intertrimestral, superando el rango superior de las previsiones de la propia empresa, que esperaba un crecimiento trimestral del 8-12%.

