Hoy se publica el IPC de la eurozona

Los mercados esperan el informe de ventas minoristas del Reino Unido y las lecturas finales del IPC de la eurozona, mientras que las cifras de producción industrial y de vivienda de Estados Unidos proporcionarán información sobre el dinamismo económico. Los futuros europeos indican una apertura suave, ya que los inversores asimilan señales económicas mixtas. Calendario económico 11:00 - Inflación en la eurozona (mes de diciembre) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Previsión interanual: 2,4% frente al dato previo de 2,2%.

Previsión intermensual: 0,4% frente al dato previo de -0,3%.

IPC subyacente interanual: previsión: 2,7% frente al anterior de 2,7%. 14:30 - Informe de vivienda de Estados Unidos (mes de diciembre): Permisos de construcción : Previsión: 1,460 millones frente a la cifra anterior: 1,493 millones.

Inicios de construcción de viviendas : Previsión: 1,330 millones frente a la cifra anterior: 1,289 millones.

Inicios de construcción de viviendas intermensuales : Anterior: -1,8%. 15:15 - Producción industrial en Estados Unidos Interanual : Dato previo del -0,60%.

Intermensual : Previsión del 0,3% frente al dato previo de -0,1%. 18:15 - PIB actualizado de la Fed de Atlanta (Esperado : 3,0% vs dato previo del 3,0%). 19:00 - Baker Hughes Recuento de plataformas petrolíferas : Anterior: 480.

Recuento total de plataformas petrolíferas : Anterior: 584 Discursos de banqueros 10:00 - Nagel, presidente de la Asociación Alemana de Empresarios de Buba

18:00 - Woods, vicegobernador del Banco de Inglaterra

18:00 - Bailey, presidente del Banco de Inglaterra

