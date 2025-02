Impulso del yen japonés frente al dólar

Hoy el yen japonés se aprecia notablemente y ​​está rompiendo un importante punto de soporte, lo que puede indicar una ruptura de la tendencia alcista existente en el par USD/JPY. Por el lado contrario, las divisas con peor rendimiento son el dólar estadounidense y el euro. Publicaciones macroeconómicas El informe de empleo del mes de enero en Australia ha sido sólido, con el aumento en el número de puestos de trabajo por encima del doble de la previsión esperada. Además, la tasa de desempleo aumentó en 0,1 puntos porcentuales, mientras que la tasa de participación en la fuerza laboral alcanzó un máximo histórico, al igual que el número de puestos de trabajo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Banco Popular de China volvió a dejar sin cambios sus tipos de interés a 1 y 5 años en el 3,1% y el 3,6%, respectivamente. Trump mostró su intención de mejorar el estado de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), así como la imposición de aranceles del 20% a la madera y a sus derivados. Otros mercados Los futuros apuntan a un mejor sentimiento al comienzo de la sesión europea. El Dax 40 sube actualmente un 0,3% en el premercado. Por su parte, Morgan Stanley es más optimista sobre las acciones chinas, señalando cambios estructurales en el mercado. Los metales preciosos extienden su racha alcista. El oro se aprecia actualmente un 0,4% apuntando a nuevos máximos históricos. La plata también sube medio punto. Las cotizaciones del gas natural cayeron casi un 2,5% después de que nuevos pronósticos meteorológicos indicaran una distribución de temperaturas más cálida que el promedio en Estados Unidos. Seminario en directo de hoy Puedes seguirnos en el seminario de hoy a las 16:00: ¿Cómo ahorrar en tus viajes y en tus compras diarias? con nuestro analista Manuel Pinto. Pincha y entérate de todo desde el siguiente enlace : También podrás entrar desde las noticias en la Xstation.

