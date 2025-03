Índices caen con los nuevos aranceles a la vuelta de la esquina

Las acciones caen ante la inminencia de los aranceles de abril

Tesla muestra resistencia mientras Musk insta a los empleados a mantener sus acciones

Lockheed Martin y Boeing compiten por el contrato de aviones gubernamentales Wall Street está perdiendo el terreno ganado en los últimos dos días, ya que los inversionistas siguen asimilando señales mixtas de la Reserva Federal y evaluando las posibles consecuencias de los próximos aranceles recíprocos, que entrarán en vigor el 2 de abril. Todos los principales índices comenzaron la jornada del viernes en rojo: el S&P 500, el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq caen un 0,8%, mientras que el índice de pequeñas capitalizaciones Russell 2000 retrocede un 1,1%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar del creciente pesimismo, la confianza en la renta variable aún está lejos de desaparecer por completo. Los fondos de inversión en acciones registraron sus mayores entradas semanales en 2025, con Bank of America señalando que muchos inversionistas aún creen que la guerra comercial podría no afectar gravemente a la economía en general ni al mercado de valores, lo que indica una resiliencia existente a pesar de los desafíos actuales. Un mar de números rojos en Wall Street hoy. Fuente: xStation5 S&P 500 (D1) La sólida apertura del S&P 500 ayer está siendo castigada hoy con una corrección significativa, ya que el sentimiento del mercado sigue a la baja ante la alta incertidumbre y la debilitada confianza de los consumidores y las empresas. No obstante, tras un mes de caídas consecutivas, el índice se encamina a cerrar la semana en terreno positivo. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: Alnylam obtiene la ampliación de la aprobación de la FDA para Amvuttra en el tratamiento de ATTR-CM, desafiando la franquicia Vyndamax de Pfizer, valorada en 5.000 millones de dólares. Este movimiento impulsa el potencial de crecimiento de Alnylam en un mercado poco diagnosticado, donde el 80% de los casos no se detectan, lo que abre oportunidades para múltiples competidores. La reciente entrada de BridgeBio aumenta aún más la competencia en el sector biotecnológico. La acción sube un 8,6% .

FedEx sufre una caída del 10% tras recortar su previsión de beneficios por tercer trimestre consecutivo, citando debilidad en la demanda, inflación y presiones industriales. La compañía prevé ahora ganancias ajustadas de 18 a 18,60 dólares por acción , por debajo de las estimaciones. Además, enfrenta incertidumbre en torno a los aranceles y cambios en los hábitos de consumo. FedEx planea escindir su división de transporte de carga para optimizar operaciones.

Lockheed Martin y Boeing esperan la decisión de la Casa Blanca sobre el contrato del programa de aviones de combate Next-Gen Air Dominance, con un valor de 16.000 millones de dólares para reemplazar al F-22. Se espera el anuncio para el viernes, en un contexto de preocupaciones por los avances de China en tecnología de aviones de sexta generación y el escrutinio de reducción de costos promovido por Elon Musk. Lockheed Martin sube un 1,6% .

Nike cae un 7% en el mercado previo a la apertura, ya que su proceso de recuperación enfrenta obstáculos relacionados con inventarios y aranceles. El CEO Elliott Hill está reorientando la estrategia hacia el deporte y asociaciones minoristas, pero las débiles ventas en China y la menor afluencia de tráfico digital suman desafíos, a pesar de ciertos signos de progreso. Los analistas prevén una recuperación larga y volátil, con lanzamientos de productos y cambios de marketing como factores clave. La acción cae un 8,8% .

Tesla: El CEO Elon Musk se dirigió a los empleados en una reunión general, instándolos a "aferrarse" a sus acciones y asegurando su visión a largo plazo para la compañía. Las acciones de Tesla han caído más de 50% en tres meses, en una de las caídas más dramáticas de su historia. La bajada se produce en medio de problemas de producción, repercusiones políticas y la incertidumbre sobre su próxima gama de productos. Sin embargo, por ahora, la acción sube un 2,3%.

