Gás Natural dispara 4,5% para máxima de 1 mês com queda na produção e demanda sólida 📈

Os contratos futuros de gás natural dos EUA Henry Hub disparam hoje quase 5%, atingindo US$ 3,80 por milhão de BTU, o maior nível desde 9 de abril. Os traders estão cada vez mais focados na zona-chave de resistência próxima da marca de US$ 4, impulsionados por uma oferta mais restrita nos EUA, demanda estável e um cenário técnico mais construtivo. Em abril, tanto os fluxos de gás para terminais de liquefação (LNG feedgas) quanto a produção total registraram um leve aumento, mas a produção de gás nos 48 estados contíguos caiu — de 105,8 bilhões de pés cúbicos por dia (bcfd) para 103,4 bcfd — atraindo atenção do mercado.

Atualmente, o armazenamento de gás natural nos EUA está cerca de 3% acima da média sazonal de cinco anos. Esse excedente é amplamente atribuído às temperaturas amenas da primavera e à manutenção planejada em grandes terminais de exportação, incluindo o Cameron LNG na Louisiana e a instalação Corpus Christi da Cheniere no Texas.

Olhando adiante, analistas alertam que, se os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caírem 15% em 2025, isso poderá desacelerar a produção de gás associada — o que potencialmente daria suporte aos preços do gás natural. Segundo estimativas da LSEG, a demanda pode cair brevemente para 95,5 bcfd na próxima semana antes de se recuperar para cerca de 98,2 bcfd logo depois. Embora o armazenamento permaneça confortavelmente abastecido por enquanto, as limitações de produção ligadas a paralisações programadas de plantas podem oferecer suporte de curto prazo aos preços, mesmo que as condições climáticas mais amplas permaneçam amenas. Hoje, o Gás Natural rompeu acima do nível de 38,2% de retração de Fibonacci da última onda de queda iniciada em março.

