Resumen diario: El repunte en Wall Street se frena al cierre de la semana. El oro sube un 1 % ante la debilidad del dólar estadounidense.

Los índices de Wall Street retroceden tras el inicio oficial de las negociaciones comerciales entre China y EE. UU. ( S&P 500: -0,25 %, DJIA: -0,4 %, Nasdaq: -0,2 %, Russell 2000: -0,5 % ). A pesar de las caídas en EE. UU., el índice VIX desciende casi un 2 %.

El sentimiento del mercado se deterioró luego de que Donald Trump comentara que “un arancel del 80 % a China suena razonable”. Medios informaron que el gobierno estadounidense, liderado por el secretario del Tesoro Bessent, planea reducir los aranceles por debajo del 60 %.

Los inversores se muestran escépticos ante la posibilidad de un acuerdo comercial rápido. La portavoz de la Casa Blanca, Leavitt, declaró que el arancel del 80 % no constituye una propuesta oficial ni vinculante por parte de EE. UU.

Miembros de la Reserva Federal señalaron incertidumbre económica, aunque sin presión para bajar tipos, ya que los datos duros en EE. UU. reflejan una economía resiliente, pese al debilitamiento de la confianza del consumidor.

Una mejora en las perspectivas del comercio impulsa las acciones de Tesla ( TSLA: +4,5 % ). China es el segundo mercado más importante de la compañía y un componente clave en su cadena de suministro.

En Europa, los índices cierran la semana con un optimismo generalizado ( DAX: +0,63 %, CAC 40: +0,64 %, FTSE 100: +0,27 % ).

Las acciones de Bavarian Nordic suben un 6,2 % (el mayor avance del índice Stoxx 600), tras la publicación de sus resultados del primer trimestre de 2025. A pesar de la incertidumbre en torno a los aranceles al sector farmacéutico europeo, la empresa mantuvo su previsión para 2025 ( entre 5.700 y 6.700 millones de coronas danesas en ingresos, con un margen EBITDA del 26 %–30 % ). El resultado se debió principalmente al desempeño en el segmento de salud en viajes.

En el mercado bursátil estadounidense, además de Tesla, Pinterest (PINS.US) también avanza tras superar las previsiones de ingresos y sorprender con una guía de resultados al alza.

El cambio en el empleo de Canadá para abril se situó ligeramente por encima de las expectativas, aunque la tasa de desempleo subió al 6,9 % frente al 6,8 % esperado y el 6,7 % de marzo. Los salarios crecieron un 5,5 % interanual, sin cambios respecto al ritmo del mes anterior y superando el 5,3 % previsto.

En el mercado de divisas: el dólar cede la mayor parte de las ganancias del día anterior ( índice Dólar: -0,33 % ), debilitándose frente a todas las divisas del G10. El oro y la plata suben más del 1 % , mientras que el platino avanza más del 1,5 % .

Los futuros del gas natural suben más de un 4,5 % hasta máximos de un mes, impulsados por una menor oferta en EE. UU. El petróleo sube más del 1 % y ya acumula una recuperación del 10 % desde los mínimos recientes. El inicio de las conversaciones EE. UU.–China este fin de semana podría añadir volatilidad.

Las criptomonedas mantienen su impulso alcista, con Bitcoin manteniéndose por encima de los 102.000 dólares. Ethereum registra una fuerte subida del 6 % hasta los 2.350 dólares, mientras que el token Trump se dispara un 13 %.

