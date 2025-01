Inflación en México cierra 2024 en 4.21 %, mostrando moderación respecto al año previo

En diciembre de 2024, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un nivel de 137.949, lo que representó un incremento mensual de 0.38 % y llevó la inflación general anual a 4.21 %, marcando una desaceleración respecto al 4.66 % observado en diciembre de 2023. Fuente Inegi Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Comparación anual y mensual Inflación mensual: El aumento de 0.38 % en diciembre de 2024 fue significativamente menor al 0.71 % registrado en el mismo mes del año anterior.

El aumento de 0.38 % en diciembre de 2024 fue significativamente menor al 0.71 % registrado en el mismo mes del año anterior. Inflación anual: La tasa de 4.21 % refleja una moderación en las presiones inflacionarias, acercándose al objetivo del 3 % ±1 % del Banco de México. Fuente: Inegi Comportamiento del índice subyacente El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios de alta volatilidad, mostró un incremento mensual de 0.51 %. A su interior: Mercancías: Subieron 0.40 % , destacando el aumento en productos de consumo básico.

Subieron , destacando el aumento en productos de consumo básico. Servicios: Mostraron una variación de 0.61 %, impulsada principalmente por servicios relacionados con turismo y educación. Contexto económico El descenso en la inflación anual refleja una combinación de factores, como la estabilización de precios internacionales de materias primas, un tipo de cambio relativamente estable y los efectos de políticas monetarias restrictivas implementadas por el Banco de México en los últimos trimestres. Análisis Técnico Aumenta la volatilidad tras la publicación del dato de inflación (IPC) en México, mostrando un posible impacto en la política monetaria local. El cruce del precio bajo la SMA 200 y el MACD entrando en zona negativa sugieren una presión bajista inmediata. Soporte clave en $20.42 y resistencia en $20.45. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "