Informe de inflación en EE.UU.

El calendario de hoy incluye datos cruciales sobre la inflación en Estados Unidos, la decisión de tipos del Banco de Canadá y los informes de inventarios de la EIA. Los mercados esperan las perspectivas mensuales de la OPEP mientras siguen de cerca las tendencias hipotecarias en Estados Unidos. La dirección del dólar a corto plazo depende críticamente del informe de inflación del miércoles. Por otro lado, se proyecta que el índice subyacente de precios al consumidor, excluyendo alimentos y energía, mantendrá su ritmo mensual del 0,3%, lo que sugiere que el camino de la Reserva Federal hacia su objetivo del 2% sigue siendo desafiante. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Publicación de informes económicos 12:00 Solicitudes de hipotecas de MBA de EE. UU.: anterior 2,8 % intersemanal.

Tasa hipotecaria de MBA a 30 años de EE. UU.: anterior 6,69%.

Índice del mercado hipotecario de EE. UU.: anterior 213,9.

Índice de refinanciación hipotecaria de EE. UU.: anterior 498,5.

Índice de compra de MBA de EE. UU.: anterior 161,5. 13:30 - IPC de EE. UU. (noviembre): General interanual: pronóstico 2,7% frente al 2,6% anterior.

Subyacente interanual: pronóstico 3,3% frente al 3,3% anterior.

General intermensual: pronóstico 0,3% frente al 0,2% anterior.

Subyacente intermensual: pronóstico 0,3% frente al 0,3% anterior. 14:45 Declaración y decisión de tipos del Banco de Canadá: pronóstico 3,25% frente al anterior 3,75%. 15:30 Datos de inventario de petróleo semanal de la EIA de EE. UU.

Petróleo crudo: pronóstico -1.000 millones frente a los -5.073 millones anteriores.

Gasolina: pronóstico -0,200 millones frente a los 2,362 millones anteriores.

Destilados: pronóstico 0,900 millones frente a los 3,383 millones anteriores. 18:00 Subasta de bonos a 10 años de EE. UU.: anterior 4,347%. 19:00 Saldo del presupuesto federal de EE. UU. (noviembre): pronóstico -349.000 millones frente a los -257.000 millones anteriores.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "