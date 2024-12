Informe de Materias Primas: Oil, Natgas, Gold, Cocoa (17.12.2024)

Petróleo: El precio del crudo Brent está sufriendo otra corrección, tras alcanzar sus niveles más altos desde el 22 de noviembre, rondando justo por debajo de los 75 dólares el barril.

La OPEP ha revisado recientemente a la baja sus previsiones de crecimiento de la demanda en 2024 y 2025, lo que justifica la reciente decisión de posponer la reanudación de la producción.

La OPEP+ pretende reanudar la producción en 180.000 bpd a partir de abril. Los Emiratos Árabes Unidos también están retrasando el aumento de la producción en 300.000 bpd hasta abril.

Si los recortes voluntarios de la producción de la OPEP de 2,2 millones de bpd se reintrodujeran antes, como se había planeado anteriormente, el mercado se enfrentaría a un superávit significativo, lo que podría empujar los precios por debajo de los 50 dólares el barril.

Sin un repunte de la demanda de China, Europa y Estados Unidos, los precios del petróleo dependerán en gran medida de la dinámica de la oferta y de los acontecimientos geopolíticos. Además, una caída de los precios al rango de 50-60 dólares por barril podría estimular potencialmente la actividad económica, impulsando en última instancia el crecimiento de la demanda. La AIE indica que la demanda de petróleo crecerá en 1,1 millones de bpd el próximo año, 100.000 bpd más que el pronóstico de la EIA. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) pronostica que los países no pertenecientes a la OPEP+ aumentarán la producción en un total de 1,5 millones de bpd en 2025, en comparación con la proyección de la EIA de aproximadamente 1 millón de bpd para los países no pertenecientes a la OPEP+.

La OPEP+ afirma en su último informe que el crecimiento de la oferta el próximo año ascenderá a 1,45 millones de bpd, lo que supone una revisión a la baja respecto del pronóstico anterior de 1,54 millones de bpd. El petróleo sigue bajo presión, aunque teóricamente el diferencial de precios podría sugerir una ligera recuperación hacia finales de año, en línea con la estacionalidad. Por otro lado, el mismo indicador sugiere un retorno a los niveles de precios actuales en las próximas semanas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios de petróleo de Estados Unidos son más bajos en comparación con el año anterior y el promedio móvil de cinco años. Sin embargo, la importante incertidumbre mundial y el exceso de oferta previsto mantienen los precios del petróleo en niveles bajos. Si los inventarios se recuperan el año que viene, esto podría influir mucho en una fuerte caída de los precios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio está bajo presión, justo antes de las renovaciones de contratos, que se espera que abran a un precio inferior al actual. El soporte clave para los precios se encuentra en torno a los 71,5-72,0 dólares por barril. Fuente: xStation5 Gas: Los precios del gas han estado bajo presión de venta, justo antes de la renovación de los contratos de futuros. La estructura temporal se encuentra actualmente en retroceso a corto plazo, lo que significa que las próximas renovaciones serán negativas.

El reciente aumento de precios por encima de los 3,5 USD/MMBTU se debió a una marcada disminución de los inventarios. Los cálculos basados ​​en el balance diario del mercado del gas sugieren que la disminución de los inventarios de la semana anterior podría rondar los 110 bcfd. Sin embargo, se estima que la disminución de los inventarios de esta semana (que se publicará la semana que viene) será la mitad de esa cantidad.

Se observa una disminución del consumo de gas, vinculada al aumento de las temperaturas. Se espera que vuelvan a bajar las temperaturas durante unos días en el este de EE. UU. en torno a las vacaciones, pero se pronostican temperaturas significativamente más altas para los últimos días de diciembre, lo que debería conducir a descensos continuos, en línea con la estacionalidad. El consumo de gas ha vuelto a niveles más bajos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Las previsiones meteorológicas para finales de mes indican temperaturas extremadamente superiores a las habituales. Fuente: Bloomberg Finance LP, NOAA Los precios del gas están bajo presión, justo antes de la renovación de los contratos de futuros. Fuente: xStation5 Oro: El mercado teme una subida agresiva de tipos por parte de la Reserva Federal, lo que es muy importante para el precio del oro.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años han aumentado hasta el 4,4%, lo que podría sugerir una tasa neutral más alta en el futuro.

El oro parece estar actualmente significativamente infravalorado en comparación con el sólido mercado de valores, si nos fijamos en las valoraciones de abril o noviembre.

El oro también es más barato desde la perspectiva de la fortaleza del dólar estadounidense. El oro también ha sido más caro en relación con el petróleo este año. El oro en relación con los principales activos mundiales. Aunque el precio del oro era bastante alto en noviembre, actualmente estamos observando una consolidación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio del oro lleva varias sesiones retrocediendo, pero se acerca a una zona de demanda entre 2.600 y 2.625 dólares la onza. La estacionalidad apunta a un repunte más fuerte a finales de diciembre y principios de enero. Sin embargo, no se puede descartar una reacción temporal negativa a la última decisión de la Fed este año, que tendrá lugar el miércoles 18 de diciembre. Fuente: xStation5 Cacao: Los primeros días de la segunda quincena de diciembre están trayendo nuevos precios récord para el cacao.

Los precios del cacao se están acercando al nivel de 12.000 dólares, superando los niveles récord anteriores de abril de este año.

Las cosechas actuales de cacao en los países de África Occidental son de menor calidad debido a las fuertes lluvias anteriores. Por otro lado, las temperaturas excesivamente altas están reduciendo actualmente las perspectivas de cosecha en la temporada de cosecha media, que comienza en abril.

En la temporada 2023/2024, la mayor disminución de la producción se produjo en el sector de cosecha media.

A pesar de que las entregas en curso son aproximadamente un 20-30% más altas que el año pasado, los inventarios monitoreados por el ICE continúan disminuyendo y se sitúan en poco más de 1,4 millones de sacos. Los mínimos de finales de 2003 y finales de 2004 fueron de 1 millón de sacos.

La Organización Internacional del Cacao (ICCO) aumentó recientemente su pronóstico de déficit para la última temporada 23/24 a -478.000 toneladas. Este déficit fue el mayor de la historia. Al mismo tiempo, tenemos una disminución de los inventarios disponibles para el consumo a solo el 27%, el nivel más bajo en 46 años.

Una encuesta de Bloomberg indica que la producción en Costa de Marfil en la temporada 24/25 alcanzará los 1,9 millones de toneladas en comparación con las previsiones del gobierno de 2,1 a 2,2 millones de toneladas. Los inventarios de cacao en la bolsa ICE han caído a su nivel más bajo desde 2004. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios de cacao en la bolsa ICE han caído a su nivel más bajo desde 2004. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio del cacao ronda los 12.000 dólares por tonelada. Fuente: xStation5

