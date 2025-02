Informe JOLTS de EE.UU. más débil de lo esperado📊 US100 sube 0,15%

Ofertas de empleo JOLTS en EE.UU. (diciembre): 7,6M ( estimado: 8M, anterior: 8,098M)

( 8M, 8,098M) Órdenes de fábrica en EE.UU. MoM (enero): -0,9% (estimado: -0,8%, anterior: -0,4%) Los índices de EE.UU. suben tras el informe JOLTS más débil de lo esperado, además de las declaraciones de CCTV China, que indicó que "China podría ajustar sus represalias en función de las acciones de EE.UU.". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

