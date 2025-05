El calendario macroeconómico de hoy incluye más publicaciones programadas. Conoceremos varios informes de la eurozona, como el PIB de España, el índice de confianza del consumidor y la masa monetaria M3 de la eurozona, así como la decisión sobre los tipos de interés de Hungría. A continuación, la atención de los inversores se trasladará al extranjero, ya que PayPal y Abbvie publicarán sus resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. Posteriormente, conoceremos el informe JOLTs del mercado laboral estadounidense y el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Al cierre de la sesión, conoceremos los resultados trimestrales de Visa y Starbucks. Calendario diario detallado: 07:00 AM GMT, España - Datos de inflación de abril: IPC subyacente: anterior: 2,0 % interanual;

IPC español: anterior: 0,1 % intermensual;

IPC español: previsión: 2,0 % interanual; anterior: 2,3 % interanual;

IPCA español: anterior: 2,2 % interanual; IPCA español: anterior: 0,7 % intermensual 07:00 GMT, España - Datos del PIB: PIB español (T1): anterior: 3,4 % interanual;

PIB español (T1): previsión: 0,7 % intertrimestral; anterior: 0,8 % intertrimestral; 09:00 GMT, Reino Unido - Intervención del vicegobernador del Banco de Inglaterra, Woods 09:40 GMT, Reino Unido - Intervención del miembro del Comité de Política Monetaria, Ramsden 12:30 GMT, Estados Unidos - Datos de la balanza de comercio de bienes de marzo: Balanza comercial de bienes: previsión: -142.800 millones; anterior: -147.850 millones; 13:00 GMT, Estados Unidos - Índice de precios de la vivienda de febrero: anterior: 436,5; Previo: 4,8 % interanual;

Pronóstico: 0,3 % intermensual; Previo: 0,2 % intermensual; 14:00 GMT, Estados Unidos - Puestos vacantes JOLTS para marzo: Previsión: 7,490 millones; Previo: 7,568 millones; 14:00 GMT, Estados Unidos - Confianza del consumidor CB para abril: Previsión: 87,7; Previo: 92,9;

