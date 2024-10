Informe Previa IPC

🗽 Previa del dato de IPC en EEUU En la última semana, los mercados de valores reaccionaron negativamente tras la publicación del informe de nóminas no agrícolas por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Los futuros de fondos federales llegaron a descontar un recorte de 50 puntos básicos en las tasas de interés, pero el mercado volvió a ajustar su expectativa a un recorte de 25 puntos básicos para la reunión de septiembre. Este cambio refleja cómo los inversores han estado ponderando con mayor peso los datos de actividad laboral y económica. Este miércoles, el BLS publicará el último informe de inflación antes de la próxima decisión de política monetaria. Aunque el mercado ya ha descontado que la inflación está bajo control, este dato proporcionará la evidencia necesaria para validar dichas expectativas.



Expectativas para el próximo dato de inflación



Para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual de EE. UU., la previsión mediana es del 2,6%, sin cambios respecto al dato anterior del 2,9%. De acuerdo con una encuesta realizada a 43 economistas, la estimación más alta es del 3,2% y la más baja, del 2,4%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto al IPC intermensual, se espera una variación del 0,2%, igual al dato anterior, con estimaciones que oscilan entre un 0% y un 0,3%. Para el IPC subyacente interanual, la previsión es de una caída moderada desde el 3,2% anterior, con una estimación mediana del 3,2%. Las estimaciones varían entre el 3,2% y el 3%. En cuanto al dato intermensual subyacente, se espera una variación del 0,2%, con estimaciones que van desde el 0,1% hasta el 0,3%. Según Nowcast del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, se proyecta que la inflación de agosto aumentó un 0,2%, mientras que para septiembre se espera que baje a 0,18%. Para el año, la inflación proyectada para agosto es del 2,56%, cayendo a 2,35% en septiembre.





Fuente: Fed cleveland Posibles escenarios Escenario de aumento del IPC: Los precios de los alimentos están comenzando a recuperarse de niveles deflacionarios, lo que podría limitar su impacto positivo en la inflación en los próximos meses. Algo similar ocurre en el sector de vehículos nuevos y usados, con un ligero repunte en el índice de Manheim, lo que sugiere que la inflación de los vehículos usados podría tener una dirección alcista, aunque es probable que la tasa de crecimiento anual se mantenga negativa. Escenario de disminución del IPC: Un IPC más bajo podría apoyar la especulación de un recorte de 50 puntos básicos en las tasas de interés. Este escenario se vería impulsado por la caída de los precios de los combustibles, con una reducción del 11,50% interanual en el precio de la gasolina en agosto. Además, el descenso en los precios de la vivienda en alquiler, respaldado por la caída del índice de precios de Case Shiller, seguiría contribuyendo a la baja en la inflación, aunque se espera que esta tendencia dure varios meses más. Si bien algunos sectores están mostrando repuntes, como los precios del subíndice ISM, el impacto de la caída de los alquileres, que constituyen el 36% del IPC, podría compensar esos aumentos. Impacto en los activos estadounidenses Si el IPC es más alto de lo esperado: Un dato de inflación mayor podría reducir las expectativas de recortes de tasas de interés, afectando negativamente a los índices bursátiles debido al riesgo económico que esto plantea. El dólar podría fortalecerse, atrayendo inversión extranjera y haciendo que los rendimientos de los bonos suban, mientras que sus precios caerían. El EUR/USD probablemente se debilitaría, ya que un dólar más fuerte presionaría a la baja este par de divisas. Si el IPC es como se espera: La reacción del mercado probablemente sería moderada, dado que este escenario ya estaría en gran parte descontado. Sin embargo, es importante prestar atención a los detalles del informe, ya que podrían influir en el sentimiento del mercado. El EUR/USD podría mantenerse relativamente estable, a menos que los detalles del informe den lugar a una revisión de las expectativas sobre las tasas de interés. Si el IPC es más bajo de lo esperado: En este caso, podríamos ver un fortalecimiento de los índices bursátiles, un ajuste en las expectativas sobre los recortes de tasas para 2024 y una debilidad del dólar, acompañada de una disminución en los rendimientos de los bonos. El EUR/USD tendería a fortalecerse, aprovechando la debilidad del dólar, lo que podría generar oportunidades en posiciones largas para este par de divisas.



La publicación de los datos de inflación está programada para antes de la apertura de mercado, y el mercado espera que la inflación caiga al 2,6%, mientras que el IPC subyacente podría situarse en torno al 3,1% - 3.2%. Estos datos serán determinantes para las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal en su próxima reunión.



US500 En términos técnicos el índice de volatilidad (desviación estándar) está a punto de entrar en una zona de alta volatilidad, lo que sugiere que podríamos ver un aumento significativo en la distancia entre los máximos y mínimos durante la jornada de mañana. Si la inflación resulta ser más alta de lo esperado, esto podría tener un impacto negativo en las bolsas, ya que reduciría las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, si los datos de inflación están en línea con las previsiones, podríamos ver una reacción positiva en los mercados. Si el IPC sale en línea con las expectativas, el US500 podría continuar al alza, con el primer objetivo en los 5541 y una extensión hacia los 5564. Si los datos de inflación superan las expectativas, podríamos ver una presión bajista, con soporte clave en 5469 y 5440. Un rompimiento de estos niveles podría intensificar las caídas hacia los 5406.

