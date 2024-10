INFORME SEMANAL 30.09.2024

Pekín impulsa los beneficios del mercado



China ha decidido reducir las tasas de interés de manera generalizada, llevando la mayoría de los índices de referencia crediticia a mínimos históricos, niveles que no se veían desde 2008. Aunque esta medida puede impulsar el crecimiento a corto plazo, los analistas advierten que sin reformas estructurales, los beneficios serán temporales. Se estima que los recortes afectarán a 50 millones de hogares, generando un estímulo de aproximadamente 150.000 millones de yuanes. Sin embargo, a pesar de este impulso, la baja demanda de bienes inmuebles y los desafíos en el mercado laboral siguen siendo obstáculos importantes para el crecimiento sostenido.

