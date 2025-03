Informes clave en Europa y EE.UU.

Los datos económicos de hoy serán objeto de un elevado escrutinio, ya que los mercados siguen reaccionando a las crecientes tensiones comerciales tras la aplicación de los aranceles de la administración Trump contra China, Canadá y México. Con las bolsas mundiales en caída y la aversión al riesgo en aumento, los inversores se centrarán en los datos clave de Europa y Estados Unidos que podrían influir en las decisiones de política de los bancos centrales en medio del volátil entorno comercial. Esta noche Trump pronunciará un discurso ante el Congreso que puede arrojar luz sobre el futuro de la guerra comercial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Publicaciones macroeconómicas (horario GMT) 08:00 - Mercado laboral español Variación del desempleo en España: Previsión 45.200. Anterior 38.700. 09:00 - Mercado laboral italiano Tasa de desempleo italiana: 6,2% esperado y 6,2% de dato previo. 10:00 - Mercado laboral de la eurozona Tasa de desempleo de la eurozona: 6,3% esperado y 6,3% de dato previo. 10:00 - Subasta de bonos del Reino Unido Oferta de cobertura de bonos del Estado a 30 años del Reino Unido: datos pendientes frente al 3,2 anterior.

Rendimiento de bonos del Estado a 30 años del Reino Unido: datos pendientes frente al 4,976% anterior. 13:55 - Indicador de ventas minoristas de EE. UU. Redbook interanual de EE. UU.: datos pendientes frente al 6,2% anterior. 19:20 - Reserva Federal Discurso de Williams (Fed) 21:30 - Datos de inventario de energía de EE. UU. Cambio de existencias de petróleo crudo API de EE. UU.: datos pendientes frente a -0,64 millones anterior.

Cambio de existencias de gasolina API de EE. UU.: datos pendientes frente a 0,537 millones anterior.

API de EE. UU. Cambio de stock de destilados: datos pendientes frente a los -1,109 millones anteriores.

Cambio de stock de API Cushing de EE. UU.: datos pendientes frente a los 1,182 millones anteriores.

