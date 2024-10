Informes de inflación en la Unión Europea 🔎

El calendario macroecon贸mico de hoy se centra en los informes de inflaci贸n de los pa铆ses de la Uni贸n Europea y Canad谩. Por otro lado, los inversores tambi茅n prestar谩n atenci贸n a los 煤ltimos informes corporativos trimestrales de las empresas estadounidenses. En la primera parte del d铆a, veremos los datos del IPC de la Uni贸n Europea, incluidos Polonia, Eslovaquia, Francia y Espa帽a. Las expectativas son del 1,2% interanual para Francia y del 1,5% interanual para Espa帽a, lo que indica una falta de presi贸n inflacionaria. Por el contrario, se espera que la inflaci贸n de Polonia aumente interanualmente hasta el 4,9% desde el 4,3% de agosto. Con la apertura de los 铆ndices americanos, conoceremos los datos del IPC de Canad谩, con expectativas de una lectura de septiembre del 1,8% interanual en comparaci贸n con el 2,0% de agosto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Jornada clave en el calendario de presentaci贸n de resultados del tercer trimestre, con empresas como Johnson & Johnson, Citigroup, Bank of America, LVMH, Goldman Sachs y UnitedHealth Group.

