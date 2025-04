Intel venderá participación mayoritaria en Altera a Silver Lake por 8.750 millones de dólares

Intel anunció el lunes que venderá una participación del 51 % en su unidad Altera a la firma de capital privado Silver Lake, valorando la división de chips programables en 8.750 millones de dólares. Las acciones de Intel subieron un 3,9 % en las operaciones previas a la apertura tras la noticia. El acuerdo proporciona a Intel el capital necesario en un momento en que reduce costos e invierte en su transición hacia un modelo de fabricante por contrato, al tiempo que establece a Altera como una entidad independiente enfocada en soluciones de semiconductores FPGA. Intel conservará una participación del 49 % en el negocio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Raghib Hussain, exejecutivo de Marvell, sucederá a Sandra Rivera como CEO de Altera a partir del 5 de mayo de 2025. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2025. Intel adquirió originalmente Altera por cerca de 17.000 millones de dólares en 2015. En el ejercicio fiscal 2024, Altera generó ingresos por 1.540 millones de dólares, con una pérdida operativa según GAAP de 615 millones de dólares, aunque reportó un beneficio operativo no-GAAP de 35 millones de dólares. Intel (D1)

La acción sube un 3,9 % en el mercado previo a la apertura, con los compradores apuntando a una nueva prueba de la media móvil simple de 50 días, ubicada en 21,73 dólares.

Fuente: xStation

