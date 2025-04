Invertir en tiempos de incertidumbre: ¿Comprar, mantener o vender?

La incertidumbre es actualmente lo único seguro para los inversores de todo el mundo. Donald Trump ha generado una montaña rusa de emociones en los mercados: primero, con caídas masivas que rozaban el desplome del mercado, y luego, con una de las mejores sesiones de la historia de Wall Street. En tiempos de incertidumbre, los inversores tienden a buscar liquidez. Por otro lado, las recesiones también pueden representar oportunidades para muchos inversores. Como dijo el conocido banquero alemán Mayer Amschel Rothschild: «El momento de comprar es cuando hay sangre en las calles, incluso si es la propia». En el actual período de incertidumbre, pueden surgir varias preguntas clave, como: ¿Debería vender mis acciones? ¿Debería mantenerlas y esperar a recuperar las pérdidas? ¿Ha terminado la recesión? ¿O es esta una oportunidad de compra? Cualquier decisión de comprar o vender acciones depende, en última instancia, del inversor. Entrar al mercado debería conllevar una respuesta clara a preguntas como: ¿Por qué compro estas acciones? ¿Por qué invierto en estos activos específicos? ¿Y cuál es mi estrategia de salida? Si no se han cumplido las condiciones predeterminadas para salir del mercado, la respuesta a si debería vender sus acciones podría ya estar clara. Por supuesto, los recientes eventos extremos han cambiado significativamente las perspectivas de muchos activos. Si las perspectivas para sus empresas o inversiones han cambiado debido al nuevo paradigma del comercio global, podría valer la pena reconsiderar la asignación de su cartera. Por otro lado, cabe destacar que muy pocas personas —quizás solo Warren Buffett— optan por vender acciones en tiempos de incertidumbre. Por lo tanto, puede que no sea el momento óptimo para liquidar toda su cartera. En un momento dado, el S&P 500 experimentó una caída de más del 20%, pero ese mismo día también vimos un repunte notable. Es importante recordar que una caída de más del 20% desde un máximo se considera típicamente un mercado bajista. Técnicamente hablando, ese umbral no se alcanzó de forma concluyente. Si analizamos la historia, a menudo hemos visto retrocesos del 20 al 25 %, aunque también se han producido caídas más severas. La mayor caída en la historia del S&P 500 superó el 55 % y estuvo vinculada a la crisis financiera de 2007-2008. Por lo tanto, el movimiento actual puede interpretarse como una corrección seguida de un repunte o como el inicio de un mercado bajista más prolongado. La caída del S&P 500 desde su máximo histórico fue inferior al 20 %. Por otro lado, se observó una caída superior al 20 % en el índice Nasdaq 100, que sigue a las empresas tecnológicas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Pero ¿realmente importa analizar si la corrección actual ha terminado o no? Claro que la estrategia ideal sería vender en el pico y comprar en el mínimo; pero en realidad, nadie puede predecir con exactitud cuándo ocurrirán esos momentos en el ciclo del mercado. ¿Qué ocurre si consideramos un horizonte de inversión a largo plazo? Si analizamos los últimos 35 años del S&P 500, el período de recuperación más largo tras una caída del mercado duró 14 años, aunque en la mayoría de los casos, las correcciones significativas se recuperaron en un plazo de 5 a 10 años. En definitiva, en las últimas décadas, la rentabilidad anual media del S&P 500 ha oscilado entre el 6 % y el 10 %. Esto es significativamente superior a lo que se podría haber obtenido con bonos o manteniendo dinero en cuentas de ahorro. Rentabilidades anualizadas. Fuente: XTB Por supuesto, calcular la rentabilidad potencial de una inversión histórica basándose en la rentabilidad anual promedio puede parecer complicado, por lo que resulta útil considerar la rentabilidad acumulada. Por ejemplo, si hubiera invertido en el S&P 500 a principios de 2015, el primer año no habría sido muy destacable, pero a estas alturas, estaría viendo un aumento del 162 %. Esto significa que una inversión inicial de 1000 $ en un ETF del S&P 500 habría ascendido a 2620 $. Naturalmente, estos cálculos no tienen en cuenta los posibles impuestos y, lo que es más importante, excluyen los dividendos, que habrían incrementado aún más la rentabilidad general. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB ¿Cuánto duran las correcciones del mercado? Al analizar los principales mercados bajistas del S&P 500 durante los últimos 75 años, observamos que, una vez alcanzado un mínimo local, la rentabilidad media del S&P 500 un año después de ese mínimo rondaba el 40 %. Más importante aún, la rentabilidad mínima observada en esos escenarios fue de poco más del 21 %, mientras que la máxima llegó al 75 %. Ambos casos se dan en la historia reciente. Igualmente destacable es que la recuperación de una caída del 20 % solía tardar entre 70 y 75 días de media en la mayoría de los casos analizados. La corrección actual duró del 19 de febrero al 8 de abril, tan solo 48 días. Históricamente, esta se encuentra entre las correcciones más cortas, aunque el mercado se recuperó aún más rápido durante la pandemia. Por supuesto, en aquel entonces, los gobiernos y los bancos centrales intervinieron para apoyar la economía. Esta vez, los inversores están a merced de la incertidumbre en torno a las negociaciones comerciales entre EEUU. y el resto del mundo Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB ¿Hemos tocado fondo? Determinar si ya hemos tocado fondo es una pregunta clave para los inversores. La incertidumbre aún domina el mercado, y las decisiones de Trump tienen el potencial de cambiar por completo el panorama. Es importante destacar que la reciente decisión de suspender los aranceles no significa que Trump los haya abandonado por completo. Además, si bien se establecieron ciertas exenciones arancelarias para productos electrónicos (especialmente los procedentes de China), el optimismo inicial del mercado se vio atenuado posteriormente al darse cuenta de que los aranceles no se eliminaron por completo, sino que solo se redujeron mutuamente a una tasa del 20%. Aun así, algunos indicadores fundamentales y técnicos pueden ayudar a identificar un posible fondo. Una de estas herramientas es el VIX, también conocido como el "índice del miedo". El VIX alcanzó recientemente un nivel de 65, relativamente alto dado que su rango típico oscila entre 10 y 30 puntos. A modo de comparación, durante la crisis financiera de 2008, el VIX se disparó a casi 90 puntos, y durante la pandemia alcanzó alrededor de 85, ambos significativamente más altos que el pico más reciente. En cuanto al VIX estandarizado, la última ola de ventas lo llevó a niveles que históricamente sugieren sobreventa. Desde esta perspectiva, el VIX podría indicar que ya hemos tocado fondo.



El índice VIX podría indicar que lo peor ya pasó. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Otro indicador importante es el porcentaje de acciones que cotizan por encima de su media móvil de 200 días. Cuando los precios de las acciones caen, tienden a caer por debajo de esta línea de tendencia a largo plazo con bastante rapidez. Un indicador estandarizado basado en la proporción de empresas por encima de la media móvil de 200 días dio recientemente una señal clara: muchas más acciones están bajando que subiendo. Esto también puede considerarse un indicador contrario, que sugiere que el mercado podría estar sobrevendido y posiblemente acercándose a un mínimo. El número de acciones por debajo de la media móvil de 200 días ha aumentado considerablemente, lo que indica un mercado sobrevendido. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La relación entre opciones de venta y de compra es otro indicador que refleja el grado de cobertura de los inversores de Wall Street ante posibles caídas. El número de opciones de venta aumentó de forma tan drástica que indicó claramente un sentimiento excesivamente bajista entre los inversores. Si bien ahora estamos observando una vuelta a niveles más normales, los inversores aún mantienen un número relativamente elevado de opciones de venta, lo que indica que persiste la cautela a pesar de la reciente estabilización del mercado. Ratio put-to-call del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB También es importante analizar la confianza de los inversores minoristas. Una encuesta realizada por la Asociación Americana de Inversores Individuales (AAII) compara la proporción de inversores alcistas y bajistas. En un momento dado, la confianza se volvió tan negativa que indicó un posible estado de pesimismo extremo, otra señal clásica de un mercado sobrevendido. Sin embargo, cabe destacar que este indicador no siempre ha proporcionado señales fiables a largo plazo. Un buen ejemplo es el período posterior a la crisis financiera de 2008, cuando la confianza se mantuvo negativa durante un tiempo prolongado, a pesar de que el mercado finalmente inició una fuerte recuperación. Proporción de inversores alcistas y bajistas según la encuesta de la AAII. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB ¿Están las acciones baratas? Las caídas de precios en el mercado bursátil suelen presentar oportunidades de compra. Sin embargo, es importante recordar que recientemente, tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 alcanzaron máximos históricos, y muchos analistas señalaron condiciones de sobrecompra excesiva. Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿Están las acciones ya baratas? El S&P 500 no solo ha experimentado pérdidas significativas desde principios de este año, sino que en un momento dado también registró pérdidas a lo largo de un año, algo extremadamente raro en el mercado bursátil estadounidense. Si bien en el pasado se han producido caídas más pronunciadas a lo largo de un año durante las correcciones del S&P 500, parece que el mercado ya ha alcanzado niveles de sobreventa. Variaciones anuales estandarizadas del S&P 500. Las pérdidas anuales en este índice son extremadamente raras. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB No solo importan las variaciones de precio, sino también la relación precio-beneficio (PER). Recientemente, esta relación ha caído de aproximadamente 28 puntos a 23. Históricamente, esto la acerca a la media, como se muestra en el gráfico a continuación. Mientras tanto, la relación precio-beneficio previsto ha caído de 26 a 20. En el pasado, el rango entre 25 y 30 solía indicar condiciones de sobrecompra, por lo que se podría decir que, en relación con los beneficios, las acciones ya no están caras, pero ciertamente tampoco están muy baratas. El PER estandarizado del S&P 500 muestra que las acciones ya no están caras, aunque tampoco están extremadamente baratas en este momento. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Resumen En conclusión, aunque las valoraciones de las acciones han vuelto a niveles neutrales y aparecen señales de sobreventa, la incertidumbre aún domina el mercado. Los indicadores fundamentales y técnicos sugieren que las acciones ya no están caras, pero también es difícil afirmar que hayamos tocado fondo. Históricamente, tras los mercados bajistas, la recuperación de las pérdidas tardaba unos 75 días, lo que significa que Wall Street podría tener aún un largo camino por recorrer. Las decisiones de compra o venta deben tomarse con cuidado, teniendo en cuenta la estrategia personal y la tolerancia al riesgo, ya que las condiciones del mercado pueden cambiar dinámicamente, especialmente en tiempos tan impredecibles como los que vivimos actualmente.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "