Leer más
10:56 · 4 de diciembre de 2025

Jensen Huang, CEO de Nvidia, conversa con Trump sobre restricciones de chips, regulación estatal de la IA podría frenar la industria en EE.UU.

Gonzalo Muñoz
·

Analista de Mercados

Nvidia líder de chips del mercado
Conclusiones clave
Nvidia
Acciones
NVDA.US, NVIDIA Corp
-
-
US100
Índices
-
-
Conclusiones clave

  • El CEO de Nvidia, Jensen Huang, sostuvo una reunión con Donald Trump, donde discutieron las restricciones a la exportación de chips avanzados.

  • Legisladores evalúan medidas para priorizar el acceso de empresas estadounidenses a chips de IA, aunque la propuesta no sería incluida en la NDAA.

  • Huang critica la idea de regulaciones estatales sobre IA, señalando que podrían detener la industria y generar riesgos de seguridad nacional.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, confirmó que se reunió con el presidente Donald Trump el miércoles, encuentro en el que ambos abordaron “en general los controles de exportación”, en un momento en que el Congreso analiza nuevas restricciones a la venta de chips de inteligencia artificial a países como China.

Según explicó el propio Huang a periodistas en el Capitolio, la posición de Nvidia sigue siendo clara:
“He dicho repetidamente que apoyamos los controles de exportación y que debemos garantizar que las empresas estadounidenses tengan lo mejor, lo máximo y lo primero”.

Debate legislativo: priorizar a EE.UU. antes que China

Los legisladores estadounidenses evaluaban incluir la Ley de Garantía de Acceso e Innovación para la Inteligencia Artificial Nacional (GAIN AI) dentro de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA). Esta propuesta obligaría a fabricantes como Nvidia y AMD a ofrecer primero sus chips avanzados a empresas estadounidenses antes de permitir su venta en mercados como China.

Sin embargo, de acuerdo con información de Bloomberg, no se espera que la medida finalmente sea incorporada al paquete de defensa.

Huang celebró esa decisión y señaló que excluir la propuesta era “inteligente”, afirmando que:

“La Ley GAIN de IA es incluso más perjudicial para Estados Unidos que la Ley de Difusión de IA”.

Jensen Huang Says He Would Be 'Delighted' to Get a Mar-a-Lago Invite - Business Insider

Regulación estatal de la IA: una amenaza para la industria, según Huang

Otro punto relevante en las declaraciones del CEO de Nvidia fue su rechazo a la idea de que cada estado defina su propia regulación de inteligencia artificial, un enfoque que —según advirtió— podría frenar el desarrollo de la tecnología en el país.

Huang fue explícito:

  • “La regulación estatal de la IA paralizaría esta industria y generaría un problema de seguridad nacional”.

  • “Una regulación federal de la IA es la mejor opción”.

La discusión ha llevado incluso a la creación de un supercomité de acción política (PAC) llamado “Liderando el Futuro”, respaldado por la industria tecnológica para impulsar una legislación unificada a nivel federal.

Trump presiona por un estándar nacional de IA

 

El mes pasado, Donald Trump pidió a los legisladores que la NDAA incluyera una disposición que invalidara las leyes estatales sobre IA y estableciera un estándar único a nivel federal. Sin embargo, esto tampoco sería incorporado.

El líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, explicó a CNBC que la propuesta carece de apoyo suficiente, aunque aseguró que tanto él como otros legisladores seguirán buscando mecanismos para implementar un estándar nacional que reemplace el mosaico regulatorio estatal.

4 de diciembre de 2025, 14:21

Meta enfrenta multas, IA y mayor CAPEX
4 de diciembre de 2025, 12:39

Wall Street opera plano previo a la Fed y con menor desempleo
4 de diciembre de 2025, 11:23

Micron abandona el negocio de consumo para priorizar memoria para chips de IA
3 de diciembre de 2025, 11:37

Microsoft recorta metas y ajusta su estrategia ante una lenta adopción de inteligencia artificial en empresas

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo