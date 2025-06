Jerome Powell comparecerá hoy ante el Congreso

El evento clave del día es el inicio del testimonio de dos días de Jerome Powell ante el Congreso. Powell defenderá la decisión de la Fed de mantener sin cambios los tipos de interés al menos hasta septiembre, a pesar de la presión del presidente Trump y algunos legisladores republicanos que buscan recortes. Se espera que aborde el estado de la economía estadounidense, las tendencias de inflación y responda a las preocupaciones de los demócratas sobre el mantenimiento de la independencia de la Fed. Si bien la inflación se mantiene baja y la economía estable, Powell y la mayoría de los responsables políticos prefieren esperar a tener más datos antes de cambiar de política, especialmente en medio de la incertidumbre geopolítica actual. Mientras tanto, dos miembros de la Fed ya han sugerido que podrían apoyar un recorte de tipos incluso en julio si las condiciones empeoran. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario diario detallado: 10:00 AM, Alemania - Expectativas empresariales alemanas para junio: 10:00 AM, Alemania - Evaluación actual alemana para junio: 10:00, Alemania - Índice de Clima Empresarial Ifo alemán para junio: 10:00, Reino Unido - Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey 10:00, Alemania - Discurso del alemán Buba Mauderer 12:15, Zona Euro - Discurso de De Guindos del BCE 14:30, Canadá - Datos de inflación de mayo: IPC subyacente: 0,5 % intermensual anterior;

IPC subyacente: 2,5 % interanual anterior;

IPC: pronóstico: 0,5 % intermensual anterior; -0,1 % intermensual anterior;

IPC: pronóstico: 1,7 % interanual anterior; Previo: 1,7 % interanual;

IPC mediano: pronóstico: 3,0 % interanual; previo: 3,2 % interanual;

IPC recortado: pronóstico: 3,0 % interanual; previo: 3,1 % interanual;

IPC común: pronóstico: 2,4 % interanual; previo: 2,5 % interanual; 14:35, Reino Unido - Intervención de Ramsden, miembro del Comité de Política Monetaria (MPC) 14:55, Zona Euro - Intervención de Lane, del BCE 15:00, Reino Unido - Intervención de Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra 15:00, Estados Unidos - Índice manufacturero de Richmond para junio: Índice manufacturero de Richmond: pronóstico: -10; previo: -9; 16:00, Estados Unidos - Testimonio del presidente de la Reserva Federal, Powell 16:00, Estados Unidos - Confianza del consumidor del Banco Central de Estados Unidos para junio: Pronóstico: 99,4; anterior: 98,0; 16:40, Reino Unido - Intervención de Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra 17:30, Estados Unidos - Intervención de Williams, miembro de la Fed 21:00, Estados Unidos - Intervención de Barr, vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal

