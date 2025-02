Jerome Powell en Jackson Hole: Un Análisis de la Economía Post-Pandemia y las Perspectivas de la Política Monetaria

El Simposio de Jackson Hole, un evento clave organizado por la Reserva Federal de Kansas City, reúne anualmente a los principales banqueros centrales y economistas del mundo. Este año, el foco estará en el discurso de Jerome Powell, presidente de la Fed, quien podría ofrecer pistas sobre la dirección futura de la política monetaria, especialmente en cuanto a posibles recortes de tasas de interés. El evento es crucial para los mercados globales, ya que cualquier señal sobre las políticas de la Fed podría tener un impacto significativo en las economías mundiales. RESUMEN DE LA REUNIÓN En el marco del Simposio Económico en Jackson Hole, un evento crucial organizado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City, el presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, ofreció un discurso detallado sobre el estado actual de la economía y las futuras direcciones de la política monetaria. Este encuentro, bajo el lema “Reevaluación de la eficacia y transmisión de la política monetaria”, reunió a importantes líderes financieros y economistas para discutir las condiciones económicas globales post-pandemia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas Económicas Actuales y el Camino de la Política Monetaria Powell inició su discurso reconociendo que, cuatro años y medio después de la pandemia de COVID-19, las peores distorsiones económicas están desapareciendo. La inflación ha disminuido significativamente, y el mercado laboral ya no muestra signos de sobrecalentamiento. Sin embargo, aunque se ha avanzado mucho en la estabilización de la economía, Powell enfatizó que la tarea aún no está completa. “Nuestro objetivo ha sido restablecer la estabilidad de precios manteniendo al mismo tiempo un mercado laboral fuerte”, subrayó Powell, destacando los esfuerzos de la Fed para evitar los aumentos masivos de desempleo que caracterizaron episodios desinflacionarios anteriores. Inflación y Mercado Laboral: Una Situación en Evolución Durante su análisis, Powell indicó que, tras un periodo de alta inflación que superó ampliamente la meta del 2%, el FOMC ha enfocado sus esfuerzos en reducir las presiones inflacionarias. Gracias a una política monetaria restrictiva, la inflación ha disminuido y los precios han aumentado solo un 2,5% en los últimos 12 meses, acercándose a la meta establecida. Por otro lado, el mercado laboral ha mostrado signos de enfriamiento. La tasa de desempleo, que se ubica en el 4,3%, ha aumentado ligeramente, pero este incremento no ha sido producto de un aumento en los despidos, sino de una desaceleración en el ritmo de contratación y un aumento en la oferta de trabajadores. La Importancia de las Expectativas de Inflación Powell dedicó una parte de su discurso a reflexionar sobre por qué la inflación aumentó tan significativamente tras la pandemia y por qué ha disminuido a pesar de un desempleo relativamente bajo. Señaló que la corrección de los factores de oferta y demanda fue clave en el proceso de desinflación, así como la respuesta efectiva de la política monetaria. Conclusión y Mirada Hacia el Futuro En la conclusión de su discurso, Powell enfatizó que la economía post-pandemia ha sido diferente a cualquier otra, y que aún queda mucho por aprender de este período extraordinario. La Reserva Federal continuará revisando sus principios y estrategias, manteniendo un enfoque humilde y abierto a nuevas ideas. 23 de agosto de 2024 Hechos clave Los swaps de la Reserva Federal permanecen estables, descontando una flexibilización de casi 100 puntos básicos para fin de año. Los operadores de futuros de tasas ahora estiman una probabilidad de una en tres de un recorte de tasas de la Fed de medio punto en septiembre, un aumento tras el discurso de Powell. Powell señaló que los riesgos inflacionarios han disminuido y los riesgos al empleo han aumentado. La inflación ha bajado significativamente, acercándose al objetivo del 2%. Powell destacó avances en la estabilidad de precios sin causar un aumento brusco en el desempleo. El enfriamiento del mercado laboral es evidente, y Powell confía en que la inflación está en un camino sostenible. Los futuros de tasas de interés suben tras los comentarios de Powell, con mayor expectativa de recortes de tasas. El momento y ritmo de los recortes de tasas dependerán de datos y riesgos. Powell enfatizó que no buscan un mayor enfriamiento en el mercado laboral, priorizando un apoyo al empleo fuerte. Las ventas de viviendas nuevas en EE.UU. aumentaron un 10,6% intermensualmente, superando expectativas.

PARES DE DIVISAS Fuente: xStation 5 INDICES EE.UU. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "