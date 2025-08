Jornada de aranceles y datos del mercado laboral

Hoy es un día clave para los mercados financieros. En primer lugar, EE. UU. ha anunciado aranceles recíprocos a la mayoría de las economías, aunque, con la excepción de Canadá, estos aranceles no entrarán en vigor hasta dentro de siete días. Además, al ser el primer día del mes, se publicarán varias publicaciones macroeconómicas, incluyendo datos cruciales del mercado laboral estadounidense. Previamente, Europa publicará una serie de lecturas del PMI y cifras preliminares de inflación del IPC de la eurozona. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario Macroeconómico: 09:00 AM Polonia - PMI manufacturero de julio (pronóstico: 45,8; anterior: 44,8)

09:15 AM España - PMI manufacturero de julio (pronóstico: 51,5; anterior: 51,4)

09:50 AM Francia - PMI manufacturero de julio (pronóstico: 48,4; anterior: 48,1)

09:55 AM Alemania - PMI manufacturero de julio (pronóstico: 49,2; anterior: 49)

10:00 AM Eurozona - PMI manufacturero de julio (pronóstico: 49,8; anterior: 49,5)

10:30 AM Reino Unido - PMI manufacturero de julio (pronóstico: 48,2; anterior: 47,7)

11:00 AM Eurozona - Inflación preliminar del IPC de julio (pronóstico: 1,9% interanual; anterior: 2,0%) interanual)

11:00 AM Eurozona - Inflación subyacente preliminar del IPC de julio (pronóstico: 2,2% interanual; anterior: 2,3% interanual)

14:30 PM EE. UU. - Cambio en el empleo según el NFP de julio (pronóstico: 110.000; anterior: 147.000)

14:30 PM EE. UU. - Tasa de desempleo (pronóstico: 4,2%; anterior: 4,1%)

14:30 PM EE. UU. - Salarios (pronóstico: 3,8% interanual y 0,3% intermensual; anterior: 3,7% interanual y 0,2% intermensual)

16:00 PM EE. UU. - Índice ISM manufacturero de julio (pronóstico: 49,5; anterior: 52,9)

16:00 PM EE. UU. - Índice de confianza del consumidor (pronóstico: 61,9; anterior: 60,7) Resultados: Exxon Mobile (antes de la sesión)

Chevron (antes de la sesión)

