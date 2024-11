Kugler, de la Fed, señala que la vivienda y otros factores pueden complicar la reducción de la inflación en EE. UU. 💵

Adriana Kugler, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, se帽al贸 hoy que luchar contra una inflaci贸n m谩s alta en EE. UU. puede ser m谩s dif铆cil, sin embargo, m谩s recortes de tasas siguen siendo un "escenario b谩sico". Aqu铆 est谩 el desglose del comentario de Kugler de hoy. La vivienda y otros factores pueden complicar a煤n m谩s la reducci贸n de la inflaci贸n.

Si el mercado laboral se tambalea, es apropiado reducir gradualmente las tasas de inter茅s.

Ha habido un progreso considerable en la reducci贸n de la presi贸n inflacionaria.

La Fed debe tener en cuenta ambos lados del mandato en este momento.

El mercado laboral estadounidense todav铆a es resistente, pero se ha enfriado.

Si la inflaci贸n se estanca o repunta, ser铆a apropiado pausar los recortes.

Si el mercado laboral se desacelera repentinamente, los recortes graduales son apropiados.

Debemos prestar atenci贸n tanto a los objetivos de empleo como a los de inflaci贸n.

