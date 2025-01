La actividad económica de México crece 0.5% en noviembre, pero desacelera; el peso mexicano se aprecia un 0.8%

Este viernes, el peso mexicano muestra una apreciación del 0.8%, con el tipo de cambio oscilando entre un máximo de 20.30 y un mínimo de 20.18 por dólar estadounidense. Este movimiento refuerza la tendencia de debilitamiento del dólar, que ha perdido terreno frente a varias divisas desde el pasado martes, 21 de enero. Desempeño de la economía mexicana en noviembre de 2024 La actividad económica de México creció un 0.5% interanual en noviembre de 2024, moderándose frente al crecimiento revisado al alza del 0.8% en octubre y quedando por debajo de las expectativas del mercado, que apuntaban a un avance del 0.6%. A pesar de la desaceleración, este fue el quinto mes consecutivo de expansión económica, impulsado principalmente por los siguientes sectores: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Servicios : Incremento del 1.6% , aunque menor al 2.7% registrado en octubre.

: Incremento del , aunque menor al registrado en octubre. Actividad agrícola: Crecimiento marginal del 0.2%, tras una caída del 4.8% en el mes previo. Sin embargo, el sector industrial siguió en contracción, con un retroceso del 1.4% (frente al -2.1% de octubre), afectado principalmente por: Minería : -4.7% (vs -6.6% en octubre).

: (vs en octubre). Construcción : -4.2% (vs -8.4% ).

: (vs ). Manufactura: -0.2% (vs un crecimiento de 0.6%). Por otro lado, las utilities (electricidad, agua y gas) mostraron un desempeño positivo, con un avance del 2.9%, superior al 1.2% del mes anterior. En términos ajustados por estacionalidad, la actividad económica creció un 0.4% mensual, recuperándose de la caída del 0.7% en octubre y superando las expectativas del mercado de un avance del 0.3%. Contexto internacional y presión sobre el dólar El debilitamiento del dólar se alinea con su retroceso frente a las principales divisas, alcanzando su nivel más bajo en más de un mes. Esta caída ocurre mientras los mercados reevalúan el impacto de las políticas proinflacionarias previamente anunciadas por el presidente de Estados Unidos. Entre los factores destacados: Revisión de posturas comerciales : En el Foro Económico Mundial, el mandatario reafirmó planes para expandir la producción energética y reducir regulaciones empresariales, pero evitó centrarse en aranceles a China, lo que limita riesgos inflacionarios.

: En el Foro Económico Mundial, el mandatario reafirmó planes para expandir la producción energética y reducir regulaciones empresariales, pero evitó centrarse en aranceles a China, lo que limita riesgos inflacionarios. Datos laborales débiles: Las solicitudes recurrentes de desempleo en EE. UU. alcanzaron su nivel más alto en tres años, reflejando los efectos de una política monetaria restrictiva. Este panorama global favorece el desempeño del peso mexicano, respaldado también por la resiliencia económica interna y las expectativas de estabilidad en la política monetaria del Banco de México. Fuente: xStation5.

