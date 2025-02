La actividad económica de México sorprende a la baja, pero el peso mantiene su rango

El peso mexicano mostró estabilidad en la sesión intradía, con un rango de cotización entre 20.29 y 20.35 por dólar. Tras una ligera depreciación luego de la publicación de los datos económicos, la moneda logró recuperar su nivel inicial. Actividad económica de México: primera contracción en seis meses La actividad económica de México cayó 0.4% interanual en diciembre de 2024, marcando su primera contracción en seis meses. El dato contrasta con el crecimiento del 0.5% registrado en noviembre y con la expectativa del mercado, que anticipaba un avance del 0.3%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sectores con mayor caída: Agricultura: -8%

-8% Construcción: -7.5%

-7.5% Minería: -6.3%

-6.3% Manufactura: -0.6% Sectores en crecimiento: Servicios: +1.3%, con avances en: Servicios profesionales, científicos y técnicos (+10.1%) Servicios financieros y de seguros (+6.7%) Comercio minorista (+1.9%)

+1.3%, con avances en: A nivel mensual, la actividad económica registró una caída del 1% respecto a noviembre, reflejando una desaceleración en distintos sectores. El PIB confirma una contracción mayor a la esperada El Producto Interno Bruto (PIB) de México se contrajo 0.6% en el cuarto trimestre de 2024 en comparación con el trimestre anterior. El dato confirmó la estimación preliminar y representó la mayor caída desde el tercer trimestre de 2021. Además, superó las expectativas del mercado, que proyectaban una contracción menor, del 0.2%. Desempeño por sectores en el cuarto trimestre: Actividades primarias: -8.5%

-8.5% Industria: -1.5%

-1.5% Servicios: +0.2% A nivel interanual, el PIB creció 0.5%, una ligera revisión a la baja desde el 0.6% estimado inicialmente. Para todo 2024, la economía mexicana registró un crecimiento de 1.2%. Perspectivas y reacción del mercado A pesar del impacto inicial de los datos económicos, el peso mexicano recuperó terreno y volvió a su nivel previo. La desaceleración económica refuerza las expectativas de que el Banco de México podría considerar recortes en la tasa de interés en los próximos meses, especialmente si persisten riesgos externos como la posibilidad de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. El USDMXN se ubica en 20.3310 tras una reacción volátil a los datos económicos recientes. Actualmente, el precio se encuentra cerca de la media móvil de 200 periodos, que actúa como nivel dinámico de resistencia, mientras que el soporte inmediato está en 20.3162. Un rebote sobre 20.3162 podría impulsar el precio hacia 20.3602 y, en caso de ruptura, extender el movimiento hasta 20.3957 o incluso 20.4245. Por otro lado, si el precio pierde el soporte de 20.3162, el siguiente nivel clave sería 20.2780, cuya ruptura podría acelerar la caída hacia niveles inferiores. El RSI en 48.2 indica un mercado sin una dirección clara, mientras que el ADX sugiere una tendencia débil. Fuente: xStation5.

