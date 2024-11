La atención de inversores se centra en el IPC de EE.UU.

El evento más importante de esta semana es, sin duda, la publicación del informe del IPC de EE. UU., que se publicará hoy a las 14:30h. Además, habrá que estar atentos a los comentarios de los miembros del Fed, incluidos Kashkari, Schmid y Logan. Las expectativas de los analistas sugieren que la inflación en EE. UU. en octubre puede haber aumentado un 2,6% interanual en comparación con el 2,4% de septiembre. Mientras tanto, se espera que la inflación subyacente se mantenga sin cambios en el 3,3% interanual. En la última conferencia de prensa posterior a la decisión de la Fed, Jerome Powell afirmó que la inflación se está acercando constantemente al objetivo del 2%, aunque la inflación subyacente sigue siendo algo elevada. Las expectativas de inflación se describieron como "bien ancladas". Según Powell, la última lectura de inflación no fue excepcionalmente mala, pero superó ligeramente las previsiones, lo que proporciona una base para una mayor cautela. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este contexto, hoy se revelarán los datos de octubre. Parece que para que la Fed considere un recorte de tipos en diciembre, deberíamos ver lecturas al menos en línea con las expectativas y la confirmación de una tendencia desinflacionaria continua. Cualquier sorpresa negativa reducirá las probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos en diciembre. Calendario económico 09:45 AM GMT, Reino Unido - Habla el miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Mann 10:30 AM GMT, Alemania - Subasta de bonos alemanes a 10 años: 14:30 PM, Estados Unidos - Habla el miembro del FOMC Kashkari 14:30 PM, Estados Unidos - Datos de inflación de octubre: IPC básico: pronóstico 3,3 % interanual; anterior 3,3 % interanual;

IPC básico: pronóstico 0,3 % intermensual; anterior 0,3 % intermensual;

IPC: pronóstico 2,6 % interanual; anterior 2,4 % interanual;

IPC: pronóstico 0,2 % intermensual; anterior 0,2 % intermensual; 14:30, Estados Unidos: el miembro del FOMC Williams habla 21:30, Estados Unidos: datos de la EIA: Existencias semanales de petróleo crudo según el API: anterior: 3,132 millones; 00:30, Australia: datos de empleo de octubre: Cambio en el empleo: pronóstico: 25 200; anterior: 64 100;

Cambio en el pleno empleo: anterior: 51 600;

Tasa de participación: pronóstico: 67,2 %; anterior: 67,2 %;

Tasa de desempleo: pronóstico: 4,1 %; anterior: 4,1 %;

