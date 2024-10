La caída de Spirit Airlines eleva las acciones de las aerolíneas 🛬

Spirit Airlines cayó más del 25% hoy luego de informes sobre la posible incapacidad de la compañía para pagar su deuda. Por lo tanto, el precio de las acciones de la compañía cayó a nuevos mínimos históricos.

El precio de las acciones de la compañía ha caído casi un 90% este año. Fuente: xStation

Los problemas de Spirit Airlines comenzaron ya en enero de 2024, cuando la compañía, debilitada por la creciente competencia en el mercado de viajes aéreos, el debilitamiento de la demanda y un coste de capital persistentemente alto, intentó fusionarse con JetBlue Airways. Sin embargo, este intento fue rechazado por un juez federal, que lo consideró un riesgo demasiado fuerte para la competitividad del mercado. Como resultado, el precio de las acciones de Spirit Airlines se desplomó y desde entonces la compañía ha bajado casi el 90% de su capitalización.

La preocupación de los inversores ha aumentado aún más con los informes del Wall Street Journal sobre el inicio de las conversaciones con los prestamistas sobre el uso del llamado procedimiento del Capítulo 11, relacionado con la reestructuración financiera supervisada por los tribunales. Spirit Airlines está considerando tal medida en vista de tener una deuda de 3.300 millones de dólares, un tercio de la cual vence en menos de un año. Al mismo tiempo, el 21 de octubre es la fecha límite para renovar la deuda o extender la fecha de vencimiento, según lo estipulado por el acuerdo de la compañía con US Bank, que opera la tarjeta de crédito de la compañía.

Spirit Airlines, since the pandemic, only managed to achieve a positive net income in 3Q21. The company's revenue has remained at a similar level in recent quarters. Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Ante el riesgo de impago y el probable fracaso en la refinanciación de su deuda, el precio de las acciones de la compañía cayó más del 25% hoy, al tiempo que contribuyó al ascenso de sus competidores. JetBlue Airways gana hoy más del 16%, American Airlines sube un 5% y Ryanair crece un 1,7%.