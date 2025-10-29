Conclusiones clave El crecimiento del PIB español se ralentiza más de lo previsto.

El Ibex 35 cotiza a la baja por primera vez en cinco sesiones.

A las 09:00h se publicaron los datos del Producto Interno Bruto (PIB) de España correspondientes al tercer trimestre, que muestran una ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento económico. En términos interanuales , el PIB creció un 2,8% , por debajo de la previsión del 3,0% y del dato anterior del 3,1% .

, el PIB creció un , por debajo de la previsión del y del dato anterior del . En términos intertrimestrales, el crecimiento fue del 0,6%, en línea con las expectativas del mercado, pero inferior al 0,8% registrado en el segundo trimestre. Este enfriamiento del crecimiento sugiere que la economía española sigue expandiéndose, aunque a un ritmo más contenido. La coincidencia con las previsiones en el dato trimestral aporta cierta estabilidad, pero la caída interanual podría reflejar el impacto de factores como la desaceleración del consumo, la moderación en el turismo y las tensiones externas. PIB de España PIB de España (3T): real 2,8 % interanual; previsión 3,0 % interanual; anterior 3,1 % interanual;

PIB de España (3T): real 0,6 % intertrimestral; previsión 0,6 % intertrimestral; anterior 0,8 % intertrimestral;

