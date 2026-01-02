ÚLTIMA HORA: El PMI manufacturero de EE. UU. en diciembre se mantiene en 51,8; baja desde 52,2 en noviembre📌

- La industria manufacturera de EE. UU. sigue en expansión, pero pierde impulso: el PMI se desacelera, con órdenes nuevas y exportaciones cayendo, mientras los costos por aranceles siguen presionando.
- La industria manufacturera de EE. UU. sigue en expansión, pero pierde impulso: el PMI se desacelera, con órdenes nuevas y exportaciones cayendo, mientras los costos por aranceles siguen presionando.
Estados Unidos – Datos de PMI de diciembre:
- PMI manufacturero S&P Global: actual 51,8; previsión 51,8; anterior 52,2.
Las condiciones del sector manufacturero estadounidense siguieron mejorando en diciembre, aunque a un ritmo más lento, ya que el PMI manufacturero de S&P Global bajó a 51,8 desde 52,2 —la expansión más débil en la actual racha de crecimiento de cinco meses. El crecimiento de la producción se moderó debido a la primera caída en nuevos pedidos en un año y a otro descenso en las ventas al exterior, con empresas que señalaron los aranceles como un factor clave que frena la demanda y genera presión sobre los costos.
Aunque los precios de insumos y productos terminados siguen siendo históricamente altos, ambos aumentaron al ritmo más lento en 11 meses. Las empresas continuaron acumulando inventarios de productos terminados y reportaron una disminución en los pedidos pendientes. El empleo se fortaleció, con contrataciones anticipando un mejor 2026, aunque los comentarios de la encuesta advirtieron que los niveles actuales de producción podrían no ser sostenibles.
