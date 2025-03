La Fed mantiene las tasas sin cambios. El Nasdaq 100 sube un 1% antes del discurso de Powell.

La Reserva Federal de EE. UU. decidió mantener las tasas sin cambios en 4,5%, en línea con lo proyectado por Wall Street. Los índices en Wall Street suben tras la decisión; el Nasdaq 100 avanza un 1%. Pronóstico de la tasa media de la Fed: 3% vs. 3,125% esperado y 3% previamente.

Pronóstico de la tasa media de la Fed (1 año): 3,375% vs. 3,375% esperado y 3,875% previamente.

3,375% vs. 3,375% esperado y 3,875% previamente. Pronóstico de la tasa media de la Fed (2 años): 3,125% vs. 3,125% esperado y 3,375% previamente. La Fed señala que, a partir de abril, ralentizará la reducción de su balance. El límite de amortización mensual del Tesoro se reducirá a 5.000 millones de dólares desde 25.000 millones de dólares; el límite de amortización mensual de valores respaldados por hipotecas se mantiene en 35.000 millones de dólares. La votación de la Fed incluyó un disenso de Christopher Waller, quien apoyó no cambiar la tasa, pero prefirió no modificar la reducción del balance. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La visión mediana de la Fed sobre la tasa de los fondos federales a finales de 2025 es del 3,9% vs. 3,8% previamente. La previsión de la tasa de los fondos federales en el largo plazo se mantiene en 3,0% (prev. 3,0%). El pronóstico mediano del FOMC proyecta recortes de tasas de 50 puntos básicos en 2025 a 3,0% y 50 puntos básicos más en 2026. Ha aumentado la incertidumbre sobre el panorama económico. La Fed redujo la proyección de crecimiento para 2025 y aumentó la estimación de inflación. Ahora, la previsión mediana de la Fed indica un PIB de EE. UU. en 2025 del 1,7%, frente al 2,1% en diciembre, mientras que la previsión de desempleo para 2025 sube al 4,4%. Las proyecciones de la Fed muestran que 4 de los 19 funcionarios no prevén recortes en 2025, 4 ven uno, 9 esperan dos y 2 consideran más de tres recortes. Fuente: xStation5

