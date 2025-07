Los índices europeos arrancan la semana con cautela y escasos movimientos. La semana que viene será la fecha límite para que concluyan las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa, las cuales podrían impactar en los mercados. En estos momentos, el Dax 40 cotiza prácticamente plano, situándose en torno a los 24.000 puntos. El sentimiento del mercado se ve respaldado por señales de progreso en las conversaciones comerciales de Estados Unidos, como la decisión de Canadá de eliminar su impuesto digital para reanudar relaciones con Washington, y la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Reino Unido y el gigante amerciano, que reduce los aranceles sobre automóviles y la industria aeroespacial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos decepcionantes de Alemania, pero la inflación se está moderando. Las perspectivas económicas de Alemania empeoraron tras la caída del 1,6 % de las ventas minoristas en mayo, frente a un aumento previsto del 0,5 %. Los analistas advierten que es improbable que se repita el sólido crecimiento del PIB del primer trimestre (+0,7 %), especialmente con la débil confianza del consumidor y una creciente tendencia al ahorro. Esto generó preocupación sobre un repunte del consumo en el segundo trimestre y ensombreció la recuperación general de la eurozona. Sin embargo, los datos de inflación aportaron señales más positivas: las cifras de Renania del Norte-Westfalia mostraron una desaceleración de la inflación al 1,8 % interanual en junio, frente al 2 % de mayo. Como consecuencia, los rendimientos de los bonos alemanes cayeron. Los datos finales del IPC de Alemania se publicarán hoy a las 14:00 h. Los bancos centrales siguen tomando las riendas En Estados Unidos, Raphael Bostic, miembro de la Reserva Federal, insistió en una postura cautelosa, afirmando que los datos de inflación por sí solos no justifican un recorte de tipos en julio. Advirtió que las empresas se están preparando para los efectos a largo plazo de los aranceles, que podrían persistir hasta 2026.

Dada la incertidumbre en torno a la política monetaria y comercial a ambos lados del Atlántico, la confianza del mercado seguirá dependiendo de los datos macroeconómicos y será sensible a cualquier señal económica. Noticias de empresas Entre los valores con mejor desempeño en la sesión de hoy destacan Worldline, Zalando, CD Projekt y Burberry Group, con subidas que oscilan entre el 2,00% y el 5,00% para todas excepto para Worldline, que avanza un 11% tras una corrección el viernes, provocada ptras las ascusaciones de que habría encubierto fraudes a clientes para proteger a sus ingresos. En cuanto a las empresas alemanas del Dax 40, el sector de defensa, y en particular Rheinmetall, muestra el mejor rendimiento. Aun así, Zalando lidera las subidas con un avance del 5%. En el lado negativo, los sectores automotriz y bancario tienen un rendimiento inferior, con Deutsche Bank cayendo más que el resto, seguido por BMW y Mercedes Benz Group.

Zalando (ZAL.DE) sube hoy un 5% hasta 28,350 € por acción.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "