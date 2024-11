La Fed recorta 25 puntos con cautela

El dólar gana terreno gracias al tono agresivo de la Fed 💵📈 Se acaban de publicar las actas de la Fed de la última reunión de toma de decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Recordemos que el 7 de noviembre la Fed decidió recortar las tasas en 25 puntos básicos, continuando el ciclo de flexibilización pero a un ritmo más mesurado en comparación con el recorte anterior de 50 puntos básicos. A continuación, se incluyen las transcripciones más importantes de las actas de ese evento: El Comité apoyó unánimemente el recorte de 25 puntos básicos en la tasa de fondos federales, lo que muestra un mayor consenso en comparación con la decisión dividida de la reunión anterior.

Es notable la eliminación del lenguaje que expresaba "mayor confianza" en que la inflación se mueva de manera sostenible hacia el objetivo del 2%, lo que sugiere una mayor cautela sobre el progreso de la inflación.

El Comité considera que los riesgos para los objetivos de empleo e inflación están "más o menos equilibrados", lo que marca un cambio con respecto al énfasis anterior en los riesgos de inflación. La actividad económica sigue expandiéndose a un "ritmo sólido", pero las condiciones del mercado laboral "en general se han aliviado" y el desempleo ha aumentado, aunque se ha mantenido bajo.

El Comité enfatiza la dependencia de los datos para futuras decisiones sobre las tasas, y "evaluará cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos" para realizar ajustes adicionales.

El mercado laboral muestra signos más claros de suavización, lo que marca un cambio respecto de las evaluaciones anteriores, aunque las condiciones generales siguen siendo relativamente ajustadas.

La declaración mantiene un tono equilibrado sobre la dirección de la política, preparado para ajustar la postura si surgen riesgos que puedan impedir el logro de los objetivos del Comité.

Todos los miembros de la Fed, incluida la disidente anterior Michelle Bowman, votaron a favor de la acción de política, lo que sugiere un acuerdo más amplio sobre el ritmo de normalización de la política.

