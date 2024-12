La inflación en Brasil alcanza su nivel más alto en 14 meses, y el real brasileño se fortalece ligeramente

La tasa de inflación anual en Brasil se aceleró al 4,87% en noviembre de 2024, un aumento respecto al 4,76% registrado en octubre y superando ligeramente las expectativas del mercado, que proyectaban un 4,85%. Este resultado marca el nivel más alto de inflación en los últimos 14 meses y refuerza las advertencias del Banco Central de Brasil sobre la creciente presión inflacionaria. Factores que impulsan la inflación Aumento en los precios de alimentos y bebidas : La inflación en este rubro alcanzó el 7,63% en noviembre, en comparación con el 6,65% de octubre, reflejando mayores costos en productos básicos.

: La inflación en este rubro alcanzó el 7,63% en noviembre, en comparación con el 6,65% de octubre, reflejando mayores costos en productos básicos. Transporte : Los precios en este sector subieron un 3,11% frente al 2,48% del mes anterior, impulsados por mayores costos de combustibles y tarifas.

: Los precios en este sector subieron un 3,11% frente al 2,48% del mes anterior, impulsados por mayores costos de combustibles y tarifas. Gastos personales : Este segmento presentó un incremento del 4,98%, por encima del 4,11% de octubre.

: Este segmento presentó un incremento del 4,98%, por encima del 4,11% de octubre. En contraste, la inflación se moderó en los rubros de vivienda y servicios públicos, cayendo del 6,12% en octubre al 4% en noviembre. La aceleración inflacionaria está vinculada al aumento del gasto público, que ha impulsado el consumo de los hogares, proporcionando soporte al crecimiento del PIB en los últimos trimestres. Estas tendencias elevan las expectativas de una política monetaria más restrictiva en los próximos meses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Respuesta del real brasileño Tras la publicación de los datos de inflación, el real brasileño (USD/BRL) mostró una apreciación intradía del 0,3%, abriendo la sesión en los 6,01 por dólar estadounidense. Los analistas esperan que el real fluctúe en un rango entre 6,01 y 6,09 durante la jornada. Este fortalecimiento refleja un posible ajuste en las expectativas del mercado respecto a la política monetaria del Banco Central de Brasil, que podría adoptar un tono más agresivo si las presiones inflacionarias persisten. Fuente: xStation5.

