La inflación PCE se sitúa ligeramente por debajo de lo esperado. El US500 rebota

Datos de inflación – abril (Estados Unidos): Índice PCE (anual):

2,1 % interanual | Previsión: 2,2 % | Anterior: 2,3 %

Índice PCE (mensual):

0,1 % mensual | Previsión: 0,1 % | Anterior: 0,0 %

PCE subyacente (Core YoY):

2,5 % interanual | Previsión: 2,5 % | Anterior: 2,6 %

PCE subyacente (Core MoM):

0,1 % mensual | Previsión: 0,1 % | Anterior: 0,0 %

Ingresos personales:

0,8 % mensual | Previsión: 0,3 % | Anterior: 0,5 %

Gasto personal:

0,2 % mensual | Previsión: 0,2 % | Anterior: 0,7 % Análisis económico Los datos de inflación PCE de abril muestran una leve desaceleración frente a las expectativas del mercado, con una inflación general anual del 2,1 % frente al 2,2 % esperado. La inflación subyacente (Core) se mantuvo sin sorpresas en términos mensuales, pero se redujo una décima en tasa interanual hasta el 2,5 %. Este indicador es clave para la Reserva Federal, y aunque la lectura sugiere un ligero alivio en las presiones inflacionarias, la persistencia por encima del objetivo del 2 % indica que el proceso de desinflación sigue siendo lento. Además, se espera que nuevas tarifas contribuyan a mantener la inflación PCE por encima de lo esperado en los próximos meses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Un dato destacado fue el fuerte crecimiento de los ingresos personales (+0,8 % mensual), que superó ampliamente las previsiones. Sin embargo, el gasto de los hogares creció solo un 0,2 %, en línea con lo esperado pero muy por debajo del mes anterior, lo que sugiere que el consumidor estadounidense está adoptando una postura más cautelosa. Esto podría limitar el impulso del consumo en el PIB en los próximos trimestres. Impacto en los mercados El dólar estadounidense se mantuvo estable tras la publicación, mientras que el US500 registró un leve rebote, recuperando parte de las pérdidas sufridas previamente tras el anuncio de Trump sobre nuevas medidas hacia China. ____________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "