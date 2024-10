La investigación sobre SAP en el punto de mira de los inversores 💡

Situaci贸n general del mercado: La jornada del mi茅rcoles en las bolsas europeas ha generado un clima dispar entre los inversores. El DAX alem谩n se deja un 0,20%, el FTSE 100 brit谩nico gana un 0,37% y el CAC40 franc茅s pierde un 0,19%. La atenci贸n de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas, especialmente en el contexto del esc谩ndalo SAP y la recomendaci贸n de JP Morgan sobre las acciones de Air France. Volatilidad observada actualmente en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 El 铆ndice de referencia alem谩n DE40 cotiza casi un 0,50 % por debajo durante la sesi贸n del mi茅rcoles. A pesar de las ca铆das observadas, el 铆ndice basado en futuros se mantiene todo el tiempo dentro de sus m谩ximos hist贸ricos. Parece que los puntos de soporte clave de la tendencia alcista general siguen siendo las zonas de m谩ximos recientes y la EMA de 50 d铆as (curva azul en el gr谩fico). Fuente: xStation Noticias sobre empesas de Alemania:聽 El fabricante alem谩n de software SAP SE (SAP.DE) se encuentra entre las empresas que est谩n siendo investigadas por funcionarios estadounidenses por posible conspiraci贸n y cobro excesivo a agencias gubernamentales. Los abogados del Departamento de Justicia est谩n investigando si SAP -que fabrica software de contabilidad, recursos humanos, cadena de suministro y otros- conspir贸 ilegalmente con Carahsoft (un actor dominante en el mercado de adquisici贸n de tecnolog铆a gubernamental. El a帽o pasado ocup贸 el puesto 45 en la lista de Forbes de las empresas privadas m谩s grandes de los EE. UU., con ingresos estimados de $ 11 mil millones) para fijar el precio de venta para el ej茅rcito estadounidense y otras partes del gobierno. El martes, las oficinas de Carahsoft fueron registradas por agentes del FBI e investigadores militares. El gigante de la consultor铆a Accenture (ACN.US) tambi茅n est谩 implicado en la investigaci贸n, seg煤n documentos gubernamentales. Las acciones de SAP cotizan hoy con una baja del 3%. Fuente: xStation Air France-KLM (AF.FR) -聽Las acciones de Air France subieron durante la sesi贸n del mi茅rcoles en la Bolsa de Par铆s, ya que JPMorgan duplic贸 su recomendaci贸n para la aerol铆nea de 鈥淚nfraponderar鈥 a 鈥淪obreponderar鈥. En un an谩lisis sectorial, JPMorgan ve un posible 鈥減unto de inflexi贸n鈥 en el desempe帽o de la aerol铆nea franco-holandesa, cuyo precio de las acciones ha ca铆do un 40% este a帽o hasta m铆nimos hist贸ricos. Su precio objetivo, fijado en 12,5 euros, indica un potencial alcista de alrededor del 40% (en relaci贸n con los niveles de cierre de ayer). El banco espera que Air France presente previsiones de beneficio operativo (Ebit) un 12% superiores a la estimaci贸n media de consenso para 2025. Otras noticias de empresas individuales del 铆ndice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

