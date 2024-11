La libra se debilita al publicarse el PMI de Reino Unido 🔔

El sector manufacturero del Reino Unido comenz贸 el 煤ltimo trimestre con incertidumbre, influenciado por la especulaci贸n sobre las pol铆ticas gubernamentales antes del Presupuesto, lo que llev贸 a una inversi贸n y un gasto menor del esperado. Los desaf铆os internos, junto con la disminuci贸n de la demanda de exportaciones, hicieron que las nuevas contrataciones se contrajeran por primera vez desde abril, y el crecimiento de la producci贸n pr谩cticamente se estanc贸. El PMI cay贸 por debajo de 50, lo que refleja un entorno d茅bil. El pr贸ximo PMI de noviembre ser谩 crucial para medir el impacto del Presupuesto en la confianza empresarial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Tambi茅n se han publicado los precios de la vivienda en el Reino Unido, que han mostrado una desaceleraci贸n hasta casi detenerse en octubre, despu茅s de haber aumentado fuertemente en septiembre. Los precios aumentaron solo un 0,1 por ciento en el mes, lo que elev贸 el precio promedio de la vivienda en el Reino Unido a 265.738 libras. Los precios hab铆an aumentado un 0,6 por ciento en septiembre. A nivel anual los precios subieron un 2,4% respecto de octubre del a帽o pasado, una desaceleraci贸n respecto del aumento anual del 3,2% registrado en septiembre. 聽 10:30 Datos en Reino Unido -聽PMI聽 PMI manufacturero del S&P Global/CIPS del Reino Unido: real 49,9; pron贸stico 50,3; anterior 51,5; A nivel t茅cnico la libra se ha debilidado en los primeros minutos de la publicaci贸n aunque poco a poco ha ido recuperando terreno. De momento el tipo de cambio se encuentra cotizando con su par europeo cerca del nivel de 0,841, sin embargo, la p茅rdida del retroceso de 23,6 de Fibonacci podr铆a provocar nuevas ca铆das en el cambio hasta alcanzar 0,8395 coincidente tambi茅n con su media m贸vil de 50 sesiones. 聽 聽

