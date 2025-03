La plata sube un 2 % y reactiva las acciones de las mineras del sector

La plata sube hoy más de un 2 %, mientras que el oro sube un 0,5 % y el dólar estadounidense se debilita levemente, a pesar de un ligero aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años y una evolución plana en los bonos a 2 años. El aumento del precio de la plata indica que la demanda por activos refugio sigue siendo fuerte, y podría ser el resultado de una combinación de distintos factores del mercado, como una postura más moderada por parte de la Reserva Federal, señales moderadas del Banco Popular de China (PBoC), del Banco Central Europeo (BCE) y una ligera mejora en la actividad manufacturera en China, donde la actividad fabril alcanzó su nivel más alto en tres meses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil SILVER (Intervalo H1) Al observar el intervalo D1 de la plata (SILVER), se puede ver que la EMA50 (línea naranja) representa ahora un soporte muy importante, mientras que el rango de $34 - $35 podría actuar como un fuerte nivel de resistencia. Fuente: xStation5 Hecla Mining (HL.US) El aumento del precio de la plata impulsa hoy las acciones del sector, como es el caso de la empresa estadounidense Hecla Mining (HL.US), que sube casi un 5 % en la sesión. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "